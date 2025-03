Fortaleza x CRB, Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (26/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Fortaleza x CRB é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 21h30 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Ferro que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Onde assistir a Fortaleza x CRB pela Copa do Nordeste e aos outros jogos desta quarta-feira (26)

A Copa do Nordeste 2025 chega à sua última rodada da fase de grupos, e o Fortaleza recebe o CRB nesta quarta-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O Leão do Pici busca confirmar a classificação, enquanto o time alagoano tenta surpreender fora de casa. Confira os detalhes da partida e onde assistir aos principais jogos do dia.

Fortaleza x CRB – Detalhes da Partida

🗓 Data: Quarta-feira, 26 de março de 2025

Quarta-feira, 26 de março de 2025 ⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) 📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Arena Castelão, Fortaleza (CE) 📺 Onde assistir: SBT, Premiere, ESPN e Disney+

O Fortaleza entra em campo precisando da vitória para garantir uma posição favorável no mata-mata. Já o CRB tenta arrancar um bom resultado e seguir sonhando com uma vaga na próxima fase.

Outros Jogos do Dia e Onde Assistir

Brasileirão Feminino:

América-MG x Palmeiras – 16h – TV Brasil

– 16h – Grêmio x Ferroviária – 19h – Sportv

– 19h – Fluminense x Cruzeiro – 21h30 – Sportv

Copa do Nordeste:

Bahia x Ceará – 19h – Premiere

– 19h – Ferroviário x Sousa – 21h30 – Premiere

– 21h30 – Fortaleza x CRB – 21h30 – SBT, Premiere, ESPN e Disney+

– 21h30 – Moto Club x Vitória – 21h30 – SBT e Premiere

– 21h30 – Sport x Altos – 21h30 – Premiere

O que está em jogo?

A última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste promete muita emoção. Equipes como Fortaleza, Bahia e Sport tentam confirmar suas classificações, enquanto times como CRB e Sousa lutam por uma vaga nas quartas de final.

A bola rola nesta quarta-feira, e os torcedores poderão acompanhar todas as emoções da rodada através das transmissões ao vivo. Quem avança para a próxima fase? Acompanhe e fique por dentro!

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.