Encerramento do Mês da Mulher homenageia cantoras da MPB

O Mês da Mulher teve uma programação recheada de filmes, espetáculos teatrais e musicais e exposições. E, para o show de encerramento, o Cena de Mulher fará uma homenagem às grandes cantoras da música popular brasileira.

O show acontece nesta sexta-feira (28), às 20h, no Palco do Arquivo, que fica no Parque da Cidade (Avenida Olivo Gomes, 100, Santana). A atração é totalmente gratuita, sem necessidade de ingresso.

A edição especial Elas São o Brasil apresenta músicas de Maria Rita, Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethânia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Luedji Luna, Manu da Cuíca, Cássia Eller, Elba Ramalho, Rita Lee, Vanessa da Mata, Ivete Sangalo, Iza, Marisa Monte, Alcione e Beth Carvalho.

O Cena de Mulher exibe o trabalho de mulheres da música no Vale do Paraíba desde 2021, com a participação de mais de 80 artistas. “A partir do encontro e incentivo promovido pelo projeto, surgiram novas bandas femininas, ainda tímidas e com pouco material profissional, mas que já estão movimentando a cena musical da região”, afirmou a curadora Cinthia Jardim.

Elas São o Brasil

Vocal

Andressa Neiva | Bianca Satti | Jana Dioli | Marcela Santos | Maysa Ohashi

Banda

Helena Xavier (direção musical e teclado)

Amanda Costa (baixo e violão)

Carol Costa (guitarra)

Ana Clara Soares (saxofone e percussão)

Ana Teresa Faria (bateria)

