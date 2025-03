Atletas da Vila Olímpica da Mangueira conquistam quatro medalhas no Campeonato Estadual de Atletismo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Luis Felipe Moreira conquistou duas medalhas no individual – Divulgação

Os atletas da Vila Olímpica da Mangueira subiram ao pódio quatro vezes no Campeonato Estadual Rio Loterias Caixa de Atletismo Sub-23, em Niterói. Eles conquistaram uma medalha de prata e três bronzes. A competição foi realizada no último fim de semana, dias 22 e 23 de março, no Complexo Esportivo Aída dos Santos, na Universidade Federal Fluminense (UFF).

– A Vila Olímpica da Mangueira é uma referência, e a equipe de atletismo é muito boa. Grandes atletas já surgiram lá, como Gabriel Constantino, que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ver a nova geração tendo destaque nas competições é um orgulho imenso – afirmou o secretário de Esportes, Guilherme Schleder.

Oito atletas da Vila Olímpica da Mangueira participaram do campeonato. Luis Felipe Moreira conquistou duas medalhas no individual. Ele foi vice-campeão na prova de 400 metros e terceiro colocado nos 200 metros. A equipe ganhou ainda dois bronzes no revezamento 4x100m e no revezamento 4x400m.

A professora Iracema Rosa Gonzaga ficou muito orgulhosa com o desempenho dos atletas. Ela já vivenciou isso e sabe bem da importância do esporte e das competições para a vida deles. Iracema começou na Vila Olímpica aos 14 anos, conseguiu a bolsa na faculdade por conta do atletismo, virou estagiária e logo depois professora. Hoje, ela dá aulas terças e quintas e incentiva os jovens nas competições.

– É uma vivência maravilhosa. Muito gratificante saber que o trabalho feito na Vila vem dando certo. Nossa equipe era toda de uma categoria abaixo nessa competição, pois eles são sub-18, e mesmo assim foram muito bem. Às vezes eles sentem cansaço, sentem dores, mas quando entram na pista dão o melhor e o resultado vem – disse Iracema.

Os atletas seguem treinando já visando as próximas competições. No início de abril eles disputarão um festival de velocidade, salto, prova de arremesso e lançamento.