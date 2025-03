ASSISTIR Vasco x Cuiabá AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (25/03); COM IMAGENS

O jogo entre Vasco x Cuiabá pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (25/03) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Vasco x Cuiabá: Jogo de Volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil Sub-17 – Onde Assistir e Expectativas

O Vasco Sub-17 entra em campo amanhã, terça-feira (25), para enfrentar o Cuiabá no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. A partida decisiva acontece no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu (RJ), e promete ser emocionante, já que o primeiro jogo, disputado na terça-feira (18), terminou em um empate de 1 a 1.

O Jogo de Ida

No primeiro duelo, o Cuiabá saiu na frente com um gol de Widney, logo no início do segundo tempo. O Vasco, no entanto, respondeu rapidamente e empatou com um gol de Kaique, após uma cobrança de escanteio. Com isso, o Cuiabá leva a vantagem de jogar pelo resultado positivo para se classificar, enquanto o Vasco precisa da vitória ou de um empate por mais de um gol para garantir a vaga nas quartas de final. Se o jogo terminar novamente empatado em 1 a 1, a disputa será decidida nos pênaltis.

Expectativas para o Jogo de Volta

A equipe do Vasco chega para a partida com confiança, sabendo que uma vitória simples garante a classificação. No entanto, qualquer outro resultado que não seja a vitória ou um empate por mais de um gol poderá levar a disputa para a marca da cal. O Vasco Sub-17 tem mostrado grande consistência, e o técnico da equipe espera uma apresentação sólida e focada na classificação.

Onde Assistir ao Jogo

A partida será transmitida ao vivo pela Vasco TV, o canal oficial do clube, permitindo que os torcedores possam acompanhar de perto o desempenho da equipe na competição.

O Jogo de Ida: Detalhes Importantes

Na primeira fase, o Cuiabá eliminou o Atlético-GO com uma vitória por 2 a 1 em Goiânia. Já o Vasco tem uma trajetória sólida na competição e, apesar do empate fora de casa, se mostra determinado a garantir a classificação no jogo de volta.

Próximos Passos e Desafios

O vencedor do confronto entre Cuiabá e Vasco enfrentará na próxima fase o vencedor de Fluminense e Atlético-MG. A Copa do Brasil Sub-17 segue se mostrando uma competição de alto nível, e o Vasco está muito próximo de garantir sua vaga nas quartas de final.

