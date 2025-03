ASSISTIR São Paulo x Athletico-PR AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (25/03); COM IMAGENS

O jogo entre São Paulo x Athletico-PR pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (25/03) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

São Paulo x Athletico-PR no Jogo de Volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil

O São Paulo Sub-17 entra em campo amanhã, terça-feira (25), para disputar o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. A equipe enfrenta o Athletico-PR no CFA Laudo Natel, em Cotia (SP), às 16h. A partida será transmitida pela SPFC Play e contará com entrada gratuita para os torcedores.

A Vantagem do Tricolor

O São Paulo chega para o confronto com a vantagem do empate, após vencer o jogo de ida em Curitiba por 1 a 0, com gol de Lino. Essa vitória fora de casa coloca o Tricolor em uma posição favorável, e agora, com o apoio da torcida em Cotia, o time pode avançar para as quartas de final com um simples empate.

Histórico da Competição

Na última edição da Copa do Brasil Sub-17, o São Paulo ficou com o vice-campeonato, mostrando a qualidade de sua base, que sempre se destaca nas competições de base. O Tricolor possui uma rica história na competição, com dois títulos conquistados, em 2013 e 2020, além de um total de 72 jogos disputados, com 47 vitórias, 13 empates, e 12 derrotas. Durante esse período, a equipe marcou 177 gols e sofreu 73.

O Que Esperar do Jogo

O São Paulo terá pela frente um Athletico-PR determinado, que tentará reverter a vantagem adversa. Para o Tricolor, é importante manter a concentração e buscar um resultado positivo sem se expor demais ao ataque, pois um empate garante a classificação.

Além disso, a presença da torcida será fundamental para motivar a equipe, que tem em seu elenco jogadores com grande potencial, como Lino, que já mostrou ser um dos destaques do time.

Informações Importantes

Data : Terça-feira, 25 de março de 2025

: Terça-feira, 25 de março de 2025 Horário : 16h (de Brasília)

: 16h (de Brasília) Local : CFA Laudo Natel, Cotia (SP)

: CFA Laudo Natel, Cotia (SP) Transmissão : SPFC Play

: Entrada: Gratuita para os torcedores

Com um bom desempenho, o São Paulo pode seguir firme na busca pelo terceiro título da Copa do Brasil Sub-17 e consolidar seu excelente histórico na competição. A expectativa é de um jogo emocionante, com o Tricolor lutando para confirmar sua classificação às quartas de final.

