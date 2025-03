ASSISTIR Santos x Internacional AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (25/03); COM IMAGENS

Por MRNews



O jogo entre Santos x Internacional pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (25/03) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Santos x Internacional no Jogo de Volta das Oitavas de Final da Copa do Brasil

O Santos Sub-17 entra em campo amanhã, terça-feira (25), no CT Rei Pelé, em Santos (SP), para enfrentar o Internacional no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. A partida está marcada para 15h (horário de Brasília) e promete ser de muita emoção, já que o time paulista precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar. Caso vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

O Jogo de Ida

O primeiro confronto, realizado na Morada dos Quero-queros, em Alvorada-RS, terminou com vitória do Internacional por 2 a 1. O Santos abriu o placar no primeiro tempo com Benício, mas o Colorado reagiu no final da primeira etapa com um gol de Raykkonen, de pênalti, e ainda marcou aos 48 minutos do segundo tempo, com Gabriel Vinicius, numa cobrança de falta precisa.

Com essa derrota, o Santos terá que buscar a virada em casa, sabendo que qualquer derrota ou empate eliminaria a equipe da competição. A vantagem do Internacional é clara: um empate garante a vaga nas quartas de final.

O Que Esperar do Jogo de Volta

Para o Santos, a pressão é grande, já que precisa de uma vitória convincente para avançar de fase. A equipe vem de um bom desempenho na competição e tem a missão de reverter o placar adverso jogando em casa. Com a torcida ao seu lado, os Meninos da Vila vão precisar mostrar todo o seu potencial ofensivo para marcar gols e reverter o cenário.

O Internacional, por sua vez, vai entrar em campo com a vantagem do empate. Mesmo assim, o time gaúcho deve se manter atento, pois o Santos tem qualidade e pode surpreender a qualquer momento. Para os visitantes, a chave será se manter sólidos defensivamente e explorar os contra-ataques, que já se mostraram eficazes no jogo de ida.

Onde Assistir ao Jogo

O jogo será transmitido ao vivo para os torcedores do Santos no Canal Santos TV, permitindo que os fãs acompanhem cada detalhe da partida.

Data : Terça-feira, 25 de março de 2025

: Terça-feira, 25 de março de 2025 Horário : 15h (de Brasília)

: 15h (de Brasília) Transmissão: Santos TV

Perspectivas e Desafios

O Santos precisa de um grande desempenho para seguir vivo na competição. A derrota apertada no jogo de ida foi um golpe duro, mas o time tem qualidade e a motivação de jogar em casa. Já o Internacional jogará com a tranquilidade de quem pode empatar para se classificar, mas também deve tomar cuidado para não ser surpreendido pelo time paulista, que não dará a vitória facilmente.

Com as emoções à flor da pele, a decisão está aberta, e qualquer um dos dois times pode garantir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. O duelo de amanhã promete ser um grande espetáculo de futebol.

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.