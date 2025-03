ASSISTIR Flamengo x América-MG AO VIVO COPA DO BRASIL SUB-17 2025, HOJE (25/03); COM IMAGENS

Por MRNews



O jogo entre Flamengo x América-MG pelo COPA DO BRASIL SUB-17 acontece hoje, HOJE (25/03) às 15 hs,. O mandante do jogo, o primeiro time do confronto, tentará a vitória em seus domínios e a competição, disputada EM JOGOS MATA-MATA, entretanto, os primeiros jogos são em jogo único, definidos em uma única partida. COPA DO BRASIL SUB-17

A Copa do Brasil Sub-17 é uma competição anual organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), destinada a equipes de futebol sub-17 de todo o país. A edição de 2025 já está em andamento, com jogos emocionantes acontecendo em diversas fases do torneio.

Flamengo Sub-17: Escalação, Horário e Onde Assistir ao Jogo com o América-MG

O Flamengo Sub-17 entra em campo nesta terça-feira (25), às 15h (horário de Brasília), para enfrentar o América-MG na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. No primeiro confronto, disputado em Minas Gerais, o time carioca venceu por 2 a 1, e agora, joga em casa, na Gávea, com a vantagem do resultado obtido fora de casa.

Escalação do Flamengo Sub-17

O Flamengo vai com a mesma formação que venceu o América-MG na ida. Victor Hugo, artilheiro da equipe, com cinco gols em cinco jogos, está confirmado no ataque. Confira a provável escalação:

Goleiro : Dudu

: Dudu Defensores : Matheus Guimarães, Daniel, Levy e Gabriel Amâncio

: Matheus Guimarães, Daniel, Levy e Gabriel Amâncio Meio-campistas : Luiz Felipe, João Felipe e Jhefinho

: Luiz Felipe, João Felipe e Jhefinho Atacantes : Pedro Henrique, Ryan Roberto e Victor Hugo

: Pedro Henrique, Ryan Roberto e Victor Hugo Técnico: Daniel Franklin

Jogadores lesionados e suspensos

Lesionados : Nenhum jogador no momento

: Nenhum jogador no momento Suspensos: Nenhum jogador suspenso

Horário e Onde Assistir

Data : Terça-feira, 25 de março

: Terça-feira, 25 de março Horário : 15h (horário de Brasília)

: 15h (horário de Brasília) Transmissão: A partida não terá transmissão confirmada por canais de TV, então fique atento às atualizações nas redes sociais do Flamengo para mais informações sobre a cobertura ao vivo.

Momento do Flamengo Sub-17

O time está vivendo uma ótima fase, tendo vencido todos os jogos disputados até o momento na temporada. Com 19 gols marcados e apenas 3 sofridos, o Flamengo é líder do Campeonato Carioca Sub-17 e está com a classificação bem encaminhada para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-17. Veja os últimos resultados da equipe:

22/03 : Maricá 1 x 2 Flamengo – Campeonato Carioca Sub-17

: Maricá 1 x 2 Flamengo – Campeonato Carioca Sub-17 18/03 : América-MG 1 x 2 Flamengo – Copa do Brasil Sub-17

: América-MG 1 x 2 Flamengo – Copa do Brasil Sub-17 15/03 : Flamengo 3 x 0 Nova Iguaçu – Campeonato Carioca Sub-17

: Flamengo 3 x 0 Nova Iguaçu – Campeonato Carioca Sub-17 11/03 : Flamengo 5 x 1 Porto Vitória – Copa do Brasil Sub-17

: Flamengo 5 x 1 Porto Vitória – Copa do Brasil Sub-17 08/03: Sampaio Corrêa-RJ 0 x 7 Flamengo – Campeonato Carioca Sub-17

Próximos Jogos do Flamengo Sub-17

Flamengo x América-MG – 25/03 (terça-feira) – 15h – Copa do Brasil Sub-17

– 25/03 (terça-feira) – 15h – Copa do Brasil Sub-17 Flamengo x Volta Redonda – 29/03 (sábado) – 14h – Campeonato Carioca Sub-17

– 29/03 (sábado) – 14h – Campeonato Carioca Sub-17 Flamengo x Bangu – 05/04 (sexta-feira) – 10h30 – Campeonato Carioca Sub-17

Classificação Atual

Copa do Brasil Sub-17 : O Flamengo está nas oitavas de final .

: O Flamengo está nas . Campeonato Carioca Sub-17: Líder da competição.

Fique ligado para mais atualizações sobre o Flamengo Sub-17 e sua caminhada na Copa do Brasil!

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.