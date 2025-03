ASSISTIR AO VIVO Marrocos x Tanzânia Eliminatórias da Copa Africana de Nações HOJE (25/03)

Por MRNews



As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Marrocos x Tanzânia Eliminatórias da Copa Africana de Nações que acontece HOJE (25) às 17h30 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida africana de Nações.

Previsão de Jogo: Marrocos x Tanzânia – Eliminatórias da Copa do Mundo 2026

Data e horário: 25 de março de 2025, às 17h30 (horário de Brasília)

Local: Stade Municipal, Marrocos

Introdução

Marrocos está em uma campanha impecável nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e buscará manter seu desempenho perfeito ao enfrentar a Tanzânia em casa. A seleção marroquina lidera o Grupo E com 12 pontos conquistados em 4 jogos, enquanto a Tanzânia ocupa o terceiro lugar, com 6 pontos, seis atrás do líder.

Forma Recente de Marrocos

O time de Walid Regragui estendeu sua invencibilidade com uma vitória apertada por 2 a 1 contra o Níger na última rodada. Após um primeiro tempo sem gols, a seleção de Marrocos sofreu um gol surpresa logo no início da segunda etapa, mas respondeu rapidamente com um gol de Ismael Saibari e, nos minutos finais, Bilal El Khannouss garantiu os três pontos com um gol de cabeça. Marrocos está em uma sequência impressionante de 11 partidas invictas, com 9 vitórias consecutivas e uma defesa sólida, tendo marcado 22 gols nos últimos 5 jogos, enquanto sofreu apenas dois.

Forma Recente da Tanzânia

A seleção tanzaniana não jogou em março devido à suspensão da Federação Congolesa de Futebol, o que resultou no cancelamento de sua partida contra o Congo. Com isso, a Tanzânia se encontra com 6 pontos após três jogos e está na disputa pelo segundo lugar do grupo, posição que dá direito à repescagem para a Copa do Mundo. A Tanzânia derrotou Marrocos por 3 a 1 na última vez em que se enfrentaram em 2013, e tentará surpreender novamente.

Escalações Possíveis

Marrocos (4-3-3)

Bono; Mazraoui, Aguerd, Yamiq, Hakimi; Amrabat, Ounahi, Seghir; Diaz, En-Nesyri, Rahimi

Tanzânia (4-3-3)

Suleiman; Kapombe, Job, Hamad, Mohamed; Yahya, Bitegeko, Salum; Mzize, Hussein, Mzuva

Destaques da Partida

Brahim Diaz : O jogador do Milan teve um papel crucial na vitória sobre o Níger e será fundamental para a criação de jogadas contra a Tanzânia, especialmente com a ausência de Hakim Ziyech.

: O jogador do Milan teve um papel crucial na vitória sobre o Níger e será fundamental para a criação de jogadas contra a Tanzânia, especialmente com a ausência de Hakim Ziyech. Youssef En-Nesyri : O atacante do Sevilla liderará o ataque marroquino e buscará aumentar sua contagem de gols.

: O atacante do Sevilla liderará o ataque marroquino e buscará aumentar sua contagem de gols. Mbwana Samatta: A ausência do capitão tanzaniano devido a lesão é um grande golpe para a Tanzânia, mas o time pode contar com jogadores como Mzize e Hussein para causar dificuldades à defesa marroquina.

Previsão do Jogo

Com Marrocos em excelente forma e jogando em casa, espera-se que os Atlas Lions saiam vitoriosos. A Tanzânia tem seus pontos fortes, mas enfrentará dificuldades para segurar a ofensiva marroquina. Previsão: Marrocos 3-1 Tanzânia.

Onde Assistir: O jogo será transmitido ao vivo por canais especializados em esportes. Fique atento às emissoras que cobrem as Eliminatórias da Copa do Mundo.