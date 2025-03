ASSISTIR AO VIVO Camarões x Líbia Eliminatórias da Copa Africana de Nações HOJE (25/03)

Por MRNews



As equipes européias estão se preparando para mais uma sequência DE COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS. Assim, a partida entre Camarões x Líbia Eliminatórias da Copa Africana de Nações que acontece HOJE (25) às 17 hs, é um aperitivo para o que vem por aí nesses próximos dias, que são chamados de DATA FIFA. Portanto, confira os detalhes de transmissão e da partida africana de Nações.

Prévia: Camarões x Líbia – Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 (África)

Camarões buscará retomar a liderança do Grupo D das Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026 quando enfrentar a Líbia em partida válida pela sexta rodada, no Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo, em Yaoundé, na terça-feira, 25 de março de 2025, às 17h (horário de Brasília).

Situação Atual:

A seleção dos Leões Indomáveis ocupa a segunda colocação do grupo com 9 pontos, enquanto os líbios estão em terceiro lugar, com 8 pontos após cinco jogos disputados. Camarões, que vinha em boa fase até a última rodada, sofreu um empate sem gols contra o Eswatini, o que dificultou sua caminhada rumo à liderança do grupo. Agora, jogando em casa, a equipe de Marc Brys precisa da vitória para retomar a ponta da tabela.

Análise do Jogo:

A seleção camaronense tem mostrado força em casa, onde venceu as duas partidas que disputou nas Eliminatórias. Para este confronto, a equipe deve entrar em campo com o objetivo de pressionar logo no início, já que conseguiu vitórias em ambos os jogos em casa após marcar primeiro.

No entanto, a Líbia, sob o comando do novo técnico Aliou Cissé, se mostra uma equipe difícil de ser batida. Apesar de não ter vencido na última rodada, empatando 1 a 1 com Angola, a seleção líbia é muito bem treinada e possui uma defesa sólida, o que tornará o jogo desafiador para os anfitriões.

Equipe e Escalações:

Marc Brys deve manter a mesma formação que atuou contra o Eswatini, sem novos casos de lesão. A principal esperança de gol será o artilheiro Vincent Aboubakar, que está a um gol de alcançar a marca de 43 gols de Roger Milla pela seleção. A ausência de Andre-Frank Zambo Anguissa, por lesão muscular, será sentida no meio-campo, mas Carlos Baleba e Martin Hongla devem continuar juntos no setor.

Pelo lado da Líbia, a ausência de Moatasem Al-Musrati, que recusou a convocação, e Daniel Elfadli, com lesão, é um desafio. Abdallah Dagou, no entanto, estará disponível para reforçar a defesa.

Possíveis Escalações:

Cameroon (provável formação): Onana; Tchatchoua, Wooh, Boyomo, Nouhou; Baleba, Hongla; Mbeumo, Magri, Bassogog; Aboubakar.

Líbia (provável formação): Al Wuheeshi; Al Dhawi, Abusahmin, Alshiteewi, Artiba, Salama; Mohamed, Dagou, Ahmed, Al Khouja; Ekrawa.

Previsão:

Camarões chega como favorito para este confronto, especialmente por sua força jogando em casa e pela qualidade de seu elenco. A Líbia tem mostrado boa organização defensiva, mas a equipe camaronense, com a habilidade ofensiva de seus atacantes, deve conseguir marcar o gol da vitória. A previsão é uma vitória apertada por 1 a 0 para os Leões Indomáveis.

Conclusão:

Camarões precisa do triunfo para manter vivo o sonho da classificação direta para a Copa do Mundo, e, com a qualidade de sua equipe, é esperado que vença, mas a Líbia deve dificultar a vida dos anfitriões. Fique atento para o jogo que promete emoções.