Assistência Social participa de encontro sobre políticas públicas para mulheres – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Assistência Social, junto com a Coordenação do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), participou de um encontro entre lideranças femininas para discutir pautas relacionadas à defesa e proteção da mulher, além do enfrentamento da violência de gênero, com o objetivo de construir políticas públicas, na tarde de segunda-feira, 24, na Câmara Municipal de Ubatuba.

O encontro contou com a presença de lideranças de diversas regiões, incluindo o litoral norte e o Vale do Paraíba, como: a Delegada Titular do Município, Dra. Ana Carolina; a Vice-presidente da OAB, Dra. Laurete Cerezer; representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Dra. Grabielli e Laiziele; a Coordenadora do CREAS, Marina Gregório; a Conselheira Estadual da OAB, Natália Sukita; além das vereadoras do Litoral e Vale do Paraíba, Dra. Lala, Vilma Teixeira e Talita Cadeirante.

Na programação, foram discutidas todas as ações e projetos realizados no município para o fortalecimento e apoio às mulheres, por meio do Poder Público. “Esse evento foi extremamente produtivo, levando em conta que a união para fortalecer a luta pelos direitos e pela proteção da mulher é fundamental, e poder discutir, juntas, um plano municipal para o enfrentamento à violência de gênero é essencial”, afirmou a secretaria da pasta, Silvia Issa.