Assistência social divulga informações sobre Bolsa Família – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Assistência Social alerta aos beneficiários do Bolsa Família que fiquem atentos às mensagens recebidas nos aplicativos Bolsa Família, Caixa Tem e Extra Bancário ao realizar o saque do benefício.

Neste período de “repercussão escolar”, existe o risco de evasão escolar entre alunos de famílias que recebem o Bolsa Família. Além disso, o benefício está integrado ao Ministério da Saúde para que sejam atendidas as seguintes condicionantes: cumprimento do calendário nacional de vacinação e acompanhamento do estado nutricional da criança.

Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos sobre a situação, orientamos que as famílias procurem o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de sua localidade, para evitar bloqueio ou suspenção do benefício.

A Secretaria de Assistência Social reforça a importância de manter a regularidade escolar das crianças e adolescentes, para garantir a continuidade do benefício.