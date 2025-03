Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta Terça-feira (25) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O “Dia D” da campanha Outubro Rosa foi remarcado pela Secretaria Municipal de Saúde para esta sexta-feira, dia 25, com um mutirão de exame preventivo, também conhecido como Papanicolau, análise ginecológica que permite a detecção precoce do câncer no colo do útero. Na ação, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Ubatuba estarão abertas […]