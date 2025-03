Agência Minas Gerais | Novo Manual Sigcon promete facilitar realização de parcerias e convênios com Governo de Minas

Com o objetivo de facilitar a vida dos usuários – prefeituras, Organizações da Sociedade Civil (OSCs), entre outras instituições -, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), lançou uma nova versão do Manual do Sigcon-MG Saída, em auxílio à gestão de convênios e parcerias com o poder público. O sistema tem como finalidade propiciar o gerenciamento de instrumentos como convênios e parcerias, que envolvem obrigações e a saída de recursos do orçamento estadual.

Segov / Divulgação



Nos últimos anos, o Sigcon-MG – Módulo Saída e algumas normativas aplicáveis à gestão dos instrumentos passaram por diversas atualizações, e o novo documento buscou refletir as mudanças e melhorias implementadas. A reformulação atual, entretanto, é bem diferente das atualizações anteriores, pois abrange uma revisão completa e ampla do conteúdo e da estrutura do manual.

Dentre as principais mudanças estão o acesso por um link único a todos os módulos do Sigcon-MG- Módulo Saída, inclusive ao módulo de emendas; a inclusão de um novo manual do Módulo de Execução; e a atualização dos tutoriais e referências normativas.

A nova versão, aprimorada, prioriza também um formato mais didático. Ao longo do texto, há símbolos para detalhar e chamar a atenção para pontos importantes na utilização do sistema, como dicas e boas práticas, pontos que podem gerar dúvidas e problemas que podem levar a erros durante a navegação.

O manual melhora ainda a relação do Estado com seus parceiros ao proporcionar maior clareza, transparência e eficiência aos processos do sistema.

O Novo Manual do Sigcon-MG- Módulo Saída está disponível em www.governo.mg.gov.br ou clicando aqui .

Otimização contínua