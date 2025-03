Vitória x Bahia BA-VI – ASSISTIR AO VIVO Baiano 2025, (23/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

O Baianão de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Vitória x Bahia é válida pela Campeonato Baiano acontece HOJE (23) às 16 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Vitória que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Por Noticias do Bahia

Vitória x Bahia: Onde Assistir, Horário e Prováveis Escalações da Final do Campeonato Baiano 2025

O clássico Ba-Vi vai decidir o campeão do Campeonato Baiano de 2025 neste domingo (23 de março), às 16h (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador (BA). O confronto de volta da final será transmitido ao vivo pela TV Brasil (TV aberta), TVE Bahia (YouTube) e TV Bahêa (YouTube).

Situação das Equipes

No primeiro jogo da final, o Bahia venceu por 2 a 0 na Arena Fonte Nova, garantindo uma vantagem importante para a decisão. O Tricolor de Aço busca seu 51º título estadual e chega embalado após assumir a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste.

Já o Vitória, que precisa reverter o placar, vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Sport pela Copa do Nordeste, onde lidera o Grupo A. Para o jogo de volta, o Leão deve contar com o reforço de Wellington Rato para tentar reverter o resultado e conquistar o título.

Ficha Técnica – Vitória x Bahia

🏆 Competição: Final do Campeonato Baiano 2025 (Jogo de Volta)

Final do Campeonato Baiano 2025 (Jogo de Volta) 📅 Data e horário: Domingo, 23 de março de 2025 , às 16h (de Brasília)

Domingo, , às 🏟️ Local: Barradão , Salvador (BA)

, Salvador (BA) 📺 Onde assistir: TV Brasil (TV aberta), TVE Bahia (YouTube) e TV Bahêa (YouTube)

Prováveis Escalações

Vitória (Técnico: Tiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Neris e Jamerson; William Oliveira, Baralhas e Lucas Braga; Janderson (Carlinhos), Gustavo Mosquito e Wellington Rato.

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Éverton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Expectativas para o Jogo

Com a vantagem de dois gols, o Bahia pode até perder por um gol de diferença que, mesmo assim, garante o título. Já o Vitória precisa vencer por três gols de vantagem para ser campeão no tempo normal ou, no mínimo, devolver o 2 a 0 para levar a decisão aos pênaltis.

O Barradão deve receber casa cheia, com a torcida rubro-negra empurrando o time na busca por uma virada histórica. Enquanto isso, o Bahia quer administrar a vantagem e confirmar mais um título estadual.

Próximo Jogo

Fique ligado para mais atualizações sobre o clássico Ba-Vi!