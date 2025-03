Vila Olímpica de Pedra de Guaratiba abre mais de mil vagas gratuitas para prática esportiva – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Todas as aulas são gratuitas e a faixa etária das atividades é a partir dos quatro anos – Theo Theodoro/Prefeitura do Rio

A Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro, em Pedra de Guaratiba, abrirá 1.134 vagas para atividades esportivas. As inscrições começam nesta terça-feira (25/3) na secretaria do local. Todas as aulas são gratuitas e a faixa etária das atividades é a partir dos quatro anos.

– Esta é uma ótima oportunidade para quem deseja praticar atividade física na Vila Olímpica Doutor Sócrates. O local é excelente e conta com mais de 30 modalidades disponíveis. Há opções para todas as idades, atendendo desde crianças até idosos – recomendou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

Entre as atividades disponíveis estão: balé, balé fitness, caminhada, capoeira, circuito funcional, corrida, dança de salão, dança do ventre, dance mix, futebol, futebol feminino, futevôlei, GAP, ginástica localizada, ginástica mix, hidroginástica deep water, hip hop kids, hip hop teen, jazz, jiu-jitsu, judô, muay thai, musculação, nado livre, natação, pilates, step, street dance, taekwondo, vôlei de quadra/areia e zumba.

As vagas são limitadas. As senhas são distribuídas em dois períodos: no turno da manhã, das 7h às 9h30, e no período da tarde, das 16h às 20h.

Os documentos necessários para inscrição dos maiores de 18 anos são cópias da identidade, CPF, comprovante de residência e atestado médico. Já os menores de idade devem apresentar cópias da identidade ou certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do responsável, do comprovante de residência, documento de matrícula escolar e atestado médico. Somente pai, mãe, avós ou irmão/irmã maiores de idade poderão fazer a inscrição de menores. Vale ressaltar que é obrigatória a presença do aluno maior de idade no momento da matrícula.

Para quem desejar mais informações, no Instagram da Vila há o quadro de horários das atividades disponíveis e faixa etária de cada modalidade.

A Vila Olímpica Dr. Sócrates Brasileiro fica na Rua Bidú Sayão, s/nº, em Pedra de Guaratiba.