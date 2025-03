Troca de Livros acontece na Biblioteca Municipal de Sorocaba nesta sexta-feira (28) – Agência de Notícias

Posted on

Nei José Sant’Anna Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida O São José Futsal conquistou o título da Supercopa Paulista ao vencer o Taubaté por 3 a 1, na noite do último sábado (9), no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos. Os gols da equipe joseense foram marcados por Gabriel Soares, […]