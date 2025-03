 Todas por Elas – Um encontro especial para Mulheres Empreendedoras!  – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Às 15h, haverá o bloqueio dos principais acessos à Avenida Presidente Vargas. Arte: Divulgação/CET-Rio A partir das 2h de sábado (08/03), ocorrerá a liberação da pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária. Já o entorno do Sambódromo terá as interdições mantidas para o posicionamento dos carros alegóricos para preparação do Desfile das Campeãs, como […]