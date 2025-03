Seop intensifica fiscalização a bares e restaurantes em Botafogo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Seop descartou material usado para guardar lugar ilegalmente nas ruas – Divulgação

A Secretária de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal (GM-Rio) intensificaram neste fim de semana (de sexta-feira, dia 21, a domingo, dia 23) as ações de ordenamento, desobstrução de área pública e de perturbação do sossego na Rua Arnaldo Quintela e adjacências, no bairro de Botafogo, na Zona Sul.

As ações tiveram o objetivo de coibir irregularidades de som acima do permitido e do horário estabelecido, além da ocupação irregular das calçadas e ruas, seja por mesas e cadeiras ou por outras estruturas.

Nas fiscalizações foram aplicadas cinco multas por uso ilegal de mesas e cadeiras, uma por perturbação do sossego, além de apreensão de três caixas de som e do descarte de cinco bases de concreto usadas para guardar lugar ilegalmente nas ruas. As operações também registraram 93 infrações de trânsito, e dois veículos foram removidos por estacionamento irregular.

– Os bares e restaurantes são muito importantes para a economia da cidade, porém, todas as vezes que os comerciantes se mostrarem incapazes de respeitarem as regras municipais por conta própria, o poder público vai atuar de maneira firme. Seguiremos com as ações de ocupação e ordenamento na Rua Arnaldo Quintela e adjacências para que os bares sigam funcionando com respeito às regras e aos moradores da região – destacou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

As fiscalizações seguirão sendo feitas rotineiramente.