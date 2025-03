Semana do Teatro terá atrações gratuitas da comédia ao drama

Posted on

Para estabelecer um novo direcionamento ao desenvolvimento do Brasil, aliado a agenda ambiental e climática, o Governo de Mato Grosso do Sul participa do Pacto pela Transformação Ecológica, que envolve os Três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário. O governador Eduardo Riedel participou na tarde desta quarta-feira (21), em Brasília (DF), da formalização do Pacto, […]