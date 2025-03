Secretaria de assistência social faz alerta sobre tentativa de golpes – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Assistência Social informa a população que não solicita confirmação de dados via e-mail. Recentemente, foi identificado que usuários do CRAS receberam mensagens via e-mail alegando que houve uma suposta instabilidade no portal de gestão do Cadastro Único e solicita a confirmação de dados por meio de um link.

Esclarecemos que o portal de gestão do Cadastro Único nunca solicita a confirmação de dados pessoais por e-mail. Portanto, qualquer mensagem que solicite esse tipo de informação deve ser tratada como tentativa de golpe.

Pedimos aos usuários que fiquem atentos e, caso recebam um e-mail com essa solicitação, não clique no link e não forneça nenhum dado pessoal. Recomendamos desconsiderar imediatamente a mensagem e, se possível, denunciar o e-mail recebido através dos canais oficiais da Prefeitura Municipal.

A Secretaria de Assistência Social reforça a importância de estar sempre vigilante contra fraudes e orienta que, qualquer dúvida ou suspeita seja, imediatamente reportada aos canais oficiais da Prefeitura.