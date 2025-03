Sebrae Aqui Ubatuba apresenta cursos sobre estratégia digital – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A concessão da hidrovia do rio Paraguai deve trazer aprimoramento na movimentação de cargas, com maior controle ambiental do Pantanal e aumento da eficiência logística para Mato Grosso do Sul, algo importante para garantir a continuidade do desenvolvimento econômico e social sustentável do Estado. As considerações foram feitas hoje (6) pelo secretário de Meio Ambiente, […]