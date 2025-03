Qual filme vai passar Terça (25/03) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão

COnfira a programação da Globo hoje, 25/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes da Sessão da Tarde e Corujão desta Terça-feira (25/03/2025)

A programação da TV aberta nesta terça-feira, 25 de março de 2025, promete diversão e boas risadas para os espectadores. Com um clássico da animação e uma comédia brasileira de sucesso, a tarde e a madrugada serão repletas de entretenimento para toda a família.

Sessão da Tarde – Garfield: O Filme

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

A tarde começa com um dos gatos mais famosos do cinema: Garfield. O felino preguiçoso e apaixonado por lasanha vive uma vida tranquila até que seu dono, Jon, decide adotar um cão chamado Odie. Inicialmente, Garfield faz de tudo para se livrar do novo companheiro, mas quando Odie desaparece, ele embarca em uma aventura inesperada para resgatá-lo. Com humor leve e situações divertidas, o filme é uma ótima escolha para todas as idades.

Corujão I – Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral

Horário: 2h30 (horário de Brasília)

Para quem gosta do humor brasileiro, a madrugada traz Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral. A sequência do aclamado filme cearense segue Francisgleydisson, que, após uma experiência com extraterrestres, decide criar um longa de ficção científica. Com um enredo cheio de criatividade e referências à cultura nordestina, a produção garante boas risadas.

Prepare a pipoca e aproveite essa programação imperdível!