Prefeitura de Guaratinguetá participa do Startup Day e reforça apoio à inovação – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Fotos: Renata Giron – Secom Por: Évelyn Azevedo A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Obras (Serpo), entregou, nesta terça-feira (20), a revitalização do Centro Comunitário Esportivo, localizado na Rua João Cocorulo Júnior, no Jardim Jatobá, com a presença de moradores locais. As melhorias fazem parte do programa “Sorocaba Linda […]