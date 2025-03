Philippe Coutinho e Adson Treinam com o Elenco do Vasco e vão jogar contra o Santos

Philippe Coutinho e Adson Treinam com o Elenco do Vasco; Veja Vídeo Exclusivo na VascoTV

Nesta segunda-feira (24), o Vasco da Gama realizou mais uma sessão de treino no CT Moacyr Barbosa, com uma ótima notícia para a torcida: Philippe Coutinho e Adson treinaram normalmente com o restante do elenco. Ambos os jogadores demonstraram estar plenamente integrados ao grupo, o que anima ainda mais a torcida para as próximas competições.

A presença dos atletas foi confirmada em vídeos exclusivos divulgados pela VascoTV, canal oficial do clube. O conteúdo mostra Coutinho e Adson participando de todas as atividades, com destaque para o entrosamento e boa disposição durante os exercícios. Esse avanço na preparação dos jogadores, especialmente Coutinho, é um alívio para os fãs do time, que esperam muito da recuperação do craque.

Treino e Expectativas

O treino de hoje foi focado em intensificar a preparação física e técnica da equipe, com a comissão técnica comandando atividades específicas para melhorar o desempenho dos atletas. A integração de Coutinho e Adson ao grupo é um sinal positivo de que ambos estão prontos para contribuir com o time nas próximas partidas, principalmente no Campeonato Brasileiro e outros desafios importantes.

Veja o Vídeo Completo

Os torcedores podem conferir todos os detalhes dessa sessão de treino exclusiva através do canal oficial da VascoTV no YouTube, onde o clube costuma compartilhar vídeos, entrevistas e bastidores da rotina dos jogadores.

Próximos Compromissos

O Vasco tem um calendário movimentado pela frente, e a preparação da equipe é essencial para garantir bons resultados. A presença de Coutinho, após rumores sobre sondagens de outros clubes, e a recuperação de Adson trazem um alento à torcida, que espera por grandes atuações desses jogadores. Acompanhe mais novidades e vídeos do dia a dia do Vasco em VascoTV, para não perder nenhum detalhe sobre a preparação da equipe.

Fique ligado para mais informações sobre os treinos e o desempenho dos jogadores, com transmissões exclusivas direto da VascoTV.

🚨 Investimento Milionário à Vista: Vasco Vai Surpreender na Janela de Meio de Ano! O QUE Esperar das Novas Contratações!

O Vasco está se preparando para fazer história na próxima janela de transferências, que promete ser a mais impactante dos últimos anos! A grande novidade? Um investimento significativo que será direcionado a reforçar o elenco com jogadores de peso. As certezas já estão definidas, e as expectativas são altíssimas!

A principal meta da diretoria é contratar: um zagueiro, um meio-campo e um atacante. Com esses reforços, o time espera encarar com mais força os desafios da temporada, se consolidando na briga pelos títulos e dando à torcida motivos para sonhar mais alto.

As movimentações no mercado de transferências começam a esquentar, e o Vasco, com a confiança renovada e um orçamento mais robusto, está pronto para surpreender. Os nomes especulados para cada posição ainda são um mistério, mas com a chegada de novas contratações, o clube espera fortalecer áreas críticas do time e aumentar suas chances de sucesso.

Acompanhe o SuperVasco para mais detalhes sobre essa grande mudança que vem por aí! Não perca as atualizações sobre os novos reforços que podem mudar o destino da equipe cruzmaltina!

Vasco Faturou fortuna com Venda dos Mandos de Campo, veja valores

O Vasco da Gama anunciou que faturou R$ 2,5 milhões com a venda dos mandos dos jogos contra Palmeiras e Botafogo no Campeonato Brasileiro. A negociação foi realizada pela gestão de Pedrinho, e não pela 777 Partners, como foi erroneamente divulgado anteriormente.

A venda dos mandos de campo para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, garante ao Vasco R$ 2 milhões por cada partida. No jogo contra o Palmeiras, há ainda a possibilidade de uma bonificação extra de R$ 500 mil, caso o público supere 50 mil pessoas, o que elevaria a receita total para R$ 4,5 milhões.

O clube ficou satisfeito com os valores, considerando que a venda de jogos fora de casa tem sido uma estratégia importante para aumentar sua receita. Em comparação, o Santos vendeu três jogos por R$ 3 milhões, o que significa que o Vasco obteve um valor significativamente maior por partida.

Além de gerar uma boa receita, a negociação também visa aproximar o Vasco de sua torcida fora do Rio de Janeiro, com a exploração do alcance nacional da fanbase vascaína. Eventos e ativações para o público local, como aconteceu em Manaus, Vitória e Brasília, têm sido parte da estratégia de engajamento do clube.

O Vasco segue buscando alternativas para aumentar suas receitas e fortalecer sua presença no cenário nacional, com a gestão de Pedrinho focada em aproveitar essas oportunidades para expandir a marca.

Monterrey-MEX sondou Philippe Coutinho, mas jogador deseja seguir no Vasco

Philippe Coutinho, um dos nomes mais badalados da atual gestão do Vasco, segue atraindo interesse de clubes internacionais, apesar de não ter correspondido às expectativas da torcida até o momento. O meia-atacante, que retornou ao clube em 2024, vem enfrentando críticas em relação à sua forma física, mas tem mostrado desejo de continuar no Vasco, onde pretende fazer a diferença para o time carioca.

Recentemente, o Monterrey, do México, fez uma sondagem ao estafe de Coutinho, buscando informações sobre o jogador para uma possível proposta. A negociação estaria ligada ao desempenho do atleta no futebol brasileiro e à sua situação contratual, já que Coutinho é vinculado ao Aston Villa, da Inglaterra, até junho de 2025. Mesmo com o interesse do clube mexicano, o jogador não pretende deixar o Vasco.

Coutinho, que passou por um período difícil no começo de sua trajetória no Rio de Janeiro, devido à adaptação ao calendário do futebol brasileiro e a problemas físicos, continua sendo alvo de críticas por sua condição física. No entanto, o clube carioca trabalha para estender o vínculo do jogador por mais uma temporada, com foco em sua recuperação física e no desempenho futuro, especialmente em competições importantes como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Apesar das dificuldades enfrentadas, Coutinho se mantém firme em seu desejo de continuar no Vasco. Ele já teria sinalizado ao Aston Villa que quer seguir no clube, e agora depende da aceitação da equipe inglesa para que sua permanência seja confirmada. O jogador também valoriza a proximidade com a família, após 14 anos atuando no exterior, onde passou por times como Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique e Al-Duhail.

Em 2025, Coutinho já participou de 10 partidas, acumulando 1601 minutos em campo e marcando 7 gols, o que demonstra que, apesar das críticas, ainda tem sido uma peça importante no elenco cruzmaltino. O jogador continua sendo um dos principais nomes do time, com a torcida aguardando uma fase mais positiva em sua temporada.

Com a janela de transferências cada vez mais movimentada, o futuro de Coutinho no Vasco ainda depende das negociações entre as partes, mas a vontade do jogador em continuar no clube é clara, algo que pode ser fundamental para a continuidade de sua trajetória no futebol brasileiro.