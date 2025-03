Na estreia em casa, São José Basket vence a 2ª seguida na LBF

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O Pontz São José Basketball venceu a segunda partida consecutiva na LBF (Liga de Basquete Feminino). Jogando na noite de sábado (22) no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos, o time joseense bateu o Unimed Campinas por 65 a 61, pela terceira rodada da competição. Foi a estreia do time em casa no torneio, empolgando o bom público presente no local.

O resultado deixa a equipe joseenses momentaneamente na quarta colocação, com 5 pontos (66,7% de aproveitamento), com duas vitórias e uma derrota até o momento. O time campineiro segue na parte de baixo da tabela, com zero pontos.

A ala-pivô Ju Souza, com um duplo-duplo impressionante de 17 pontos e 17 rebotes, foi eleita a MVP da partida. Jenifer Muñoz, com 18 pontos, e Manu Rios, com 10 pontos, também se destacaram. Izabella Sangali anotou 22 pontos e foi o principal nome da equipe visitante.

O time joseense volta à quadra na próxima sexta-feira (28), quando encara o Sampaio Correia fora de casa, às 19h30, no ginásio do Castelinho, em São Luis/MA.

Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ



