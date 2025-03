Mutirão de limpeza do Parque Natural Municipal mobiliza voluntários e visitantes

O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (PNMNI), um dos principais destinos turísticos da cidade, promoveu neste sábado (22) um grande mutirão de limpeza, em alusão ao Dia Mundial da Água. Foi realizada uma mobilização das equipes do local em conjunto com a comunidade local, voluntários e visitantes, que fizeram um trabalho conjunto de recolhimento e descarte de lixo, especialmente nas margens do Rio Dona Eugênia.

A ação começou pela Zona de Amortecimento (ZA) e foi até o interior do PNMNI, onde foram retirados cerca de 40 sacos de lixo, com materiais como vidro e garrafas PET. Além da limpeza, o evento incluiu orientações sobre a importância da educação ambiental, com foco na preservação dos recursos naturais e no impacto do descarte inadequado de lixo para a qualidade da água.

As equipes do parque também realizaram demonstrações práticas, como a análise de água de poços, mostrando como a presença de cremes, óleos e afins, podem alterar o pH e o oxigênio da água. Participaram ativamente da ação, a sociedade civil, o Instituto Educação Ambiental e Ecoturismo (EAE) e voluntários. Ao final da ação, todos que contribuíram para a limpeza receberam uma doação de mudas nativas da Mata Atlântica.

O Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Edgar Martins, ressaltou a importância da ação. “Além de estarmos comemorando o Dia Mundial da Água, estamos focando na conscientização das pessoas sobre a destinação correta dos resíduos sólidos. Atualmente, já não falamos mais de mudança climática, mas sim de uma emergência climática. Então precisamos estimular ações que gerem melhorias ao meio ambiente”, afirmou. “Assim, conseguimos avançar e cuidar cada vez mais das questões ambientais”.

Uma das participantes da atividade foi a diarista e manicure Maria Aparecida, de 55 anos, frequentadora do parque. Ela destacou a importância de ações de limpeza. “Sei da importância que é manter esse lugar limpo e acessível para as pessoas, por isso todos procuram fazer o seu melhor aqui. É bem satisfatório poder contribuir para muita gente. E esse aprendizado não vale só aqui para o parque, mas também nas nossas casas, nos locais de trabalho, em qualquer lugar”, ressaltou.

Lucas Rabello, de 18 anos, avaliou a experiência como positiva, principalmente no recolhimento de resíduos. “A gente pegou muito vidro por aqui, que muita gente joga e acaba sendo necessário fazer essa limpeza. Agora, sempre que eu for fazer algo relacionado à natureza, seja para cuidar de plantas ou jogar lixo no local certo, vou lembrar desse dia”, finalizou Lucas, que mora próximo ao parque.