Inscrições para Visitas Monitoradas Noturnas no Zoo de Sorocaba neste primeiro semestre terminam nesta terça-feira (25) – Agência de Notícias

As famílias interessadas em participar, de forma gratuita, das Visitas Monitoradas Noturnas no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, que ocorrerão nos dias 9 de abril, 23 de abril, 7 de maio, 21 de maio, 11 de junho e 25 de junho, a partir das 19h, devem se inscrever até as 23h59 desta terça-feira (25), exclusivamente pelo link: https://tinyurl.com/visitanoturna-zoosorocaba.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a atividade de Educação Ambiental vai apresentar ao público curiosidades relacionadas à biologia e à conservação das espécies de animais de hábitos noturnos, além dos cuidados recebidos pela equipe do Zoo.

Os animais de hábitos noturnos, como o próprio nome diz, são especialmente adaptados para a vida à noite, tendendo a ficar mais ativos neste período do dia. Para isso, possuem diversas adaptações físicas e comportamentais que serão abordadas pelos monitores durante a visita. Além disso, eles terão a oportunidade de conhecer o rico acervo do Museu de Zoologia.

São 30 vagas disponíveis em cada visita e as inscrições podem ser feitas, por maiores de idade, em três diferentes categorias: “inscrição individual” (para uma pessoa); “com acompanhante” (para duas pessoas); e “inscrição familiar” (com vagas para grupos de até quatro pessoas).

De acordo com a Sema, poderão participar crianças e adolescentes, de 6 a 17 anos, mas que precisam estar acompanhadas de uma pessoa com 18 anos ou mais.

Caso o número de inscrições ultrapasse o número de vagas, será realizado sorteio nesta quinta-feira (27), às 10h, no Parque da Biquinha, localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 1.112, no Jardim Vergueiro. O sorteio será aberto ao público, porém, a presença dos inscritos não é obrigatória.

Os munícipes sorteados serão contatados, exclusivamente por e-mail, nesta sexta-feira (28), devendo confirmar sua participação e enviar a documentação solicitada até as 23h59 do dia 1º de abril, também por e-mail. A lista de sorteados e de suplentes estará disponível para consulta no site da Prefeitura (https://www.sorocaba.sp.gov.br/) e será fixada na bilheteria do Zoológico, a partir das 15h de sexta-feira (28).

O Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros” está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, pelo e-mail: [email protected].