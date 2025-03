IFSP tem o primeiro artigo apoiado pela Capes no Padict – IFSP

Para os periódicos não contemplados do Padict, os pesquisadores podem solicitar apoio por meio do Pipect



O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) comemora um marco importante ao ter o primeiro artigo científico apoiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) por meio do Programa de Apoio à Disseminação de Informação Científica e Tecnológica (Padict). O estudo, intitulado “Experimental Data and Thermodynamic Modeling of Fructose Solubility in Glycerol”, foi publicado na revista ACS Omega da American Chemical Society (ACS) e teve sua Taxa de Processamento de Artigo (APC) paga pela CAPES, neste acordo transformativo de acesso aberto.

Esse artigo tem como autores o professor e pesquisador Carlos Eduardo Crestani e dois estudantes, todos do IFSP, Campus Matão. Segundo Carlos Eduardo Crestani, o estudo apresenta dados experimentais e modelagem termodinâmica sobre a solubilidade de frutose em glicerol, uma pesquisa crucial para o desenvolvimento de processos de destilação extrativa na produção de etanol anidro. A solubilidade de frutose em glicerol é essencial para otimizar a eficiência desses processos industriais, que buscam alternativas mais sustentáveis e menos tóxicas para a separação de misturas.

O apoio do Padict ao IFSP marca um importante reconhecimento da qualidade da pesquisa realizada na instituição, e reforça o compromisso da Capes em promover o acesso aberto à produção científica brasileira. A Capes tem celebrado acordos com editoras internacionais, como a ACS e a IEEE, para facilitar o pagamento das APCs e incentivar a publicação em acesso aberto.

Para os periódicos que não possuem ainda acordo com a Capes, o apoio para publicação poderá ser solicitado por meio do Edital do Pipect (Programa Institucional de Incentivo à Participação em Eventos Científicos e Tecnológicos para Servidores), que já foi lançado para o ano de 2025.

Para o pagamento, pela Capes, do APC de um artigo elegível, é necessário que os autores tenham um identificador Orcid cadastrado na Plataforma Sucupira. Nesse contexto, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação lançará nos próximos dias uma ação de orientação sobre como criar e atualizar o Orcid na plataforma, garantindo que os pesquisadores estejam preparados para aproveitar os benefícios do Padict.