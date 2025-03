Homenagem a Amy Winehouse abre o Jazz no Galpão deste ano

João Paulo Sardinha





Na primeira edição em 2025 do Jazz no Galpão, o Palco do Arquivo, no Parque da Cidade, recebe na quinta-feira (27), às 20h, o show Vozes do Soul: Uma Homenagem a Amy Winehouse. A classificação indicativa é livre

A entrada é gratuita, sem necessidade de reservar ingressos. Basta chegar e curtir o espetáculo, na voz de Fernanda Souza, que celebra a vida e a música da cantora britânica Amy Winehouse, falecida em 2011, aos 27 anos.

A apresentação recria a genialidade da artista nos palcos, emocionando a plateia com interpretações autênticas e elementos visuais que contam a história dela. Amy era conhecida pela voz marcante e a mistura de gêneros como jazz, soul e R&B.

Nascida em 1983, ela ganhou fama mundial com o álbum Back to Black (2006), que trouxe hits como Rehab, You Know I’m No Good e Back to Black. Sua autenticidade, estilo retrô e letras intensas fizeram dela um ícone da música.

Projeto

O Jazz no Galpão, uma realização da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e da Prefeitura de São José dos Campos, convida diversos músicos do estilo para se apresentarem no Parque da Cidade (Avenida Olivo Gomes, 100, Santana). O evento é gratuito e livre para todos os públicos.



