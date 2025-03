Governo de MS destaca avanço na agropecuária com tecnologia, pesquisa e consciência ambiental

Na abertura da Dinapec 2025 (Dinâmica Agropecuária), o governador Eduardo Riedel destacou o avanço do setor agropecuário do Estado com uso de tecnologia, ciência e pesquisa, em sintonia e harmonia com a consciência ambiental. A solenidade foi realizada nesta segunda-feira (24), no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

“Temos aqui no Estado uma rede de ciência e tecnologia na produção, que nos dá muita tranquilidade para seguir adiante, com sistemas cada vez mais eficientes. Construímos uma agenda absolutamente contemporânea, inclusive com a otimização do balanço de carbono dentro dos nossos sistemas produtivos”, afirmou o governador.

Riedel ressaltou que existe no Estado uma linha de trabalho que junta a competência dos produtores, políticas públicas e uso da tecnologia no campo que faz a diferença. “Produzimos bem, produzimos muito, com absoluta consciência ambiental. Estamos inseridos na principal agenda global, que é a segurança alimentar, transição energética e sustentabilidade, com um grande ativo em nossas mãos”, completou.

A Dinapec começou nesta segunda-feira (24) e segue até dia 26 de março. A feira tecnológica bienal da Embrapa tem como objetivo levar aos produtores, técnicos e envolvidos na cadeia da carne, os melhores resultados de pesquisa, inovação, produtos, tecnologias, conhecimentos e serviços.

Neste ano está inserido em sua programação o primeiro Fórum Pré-COP 30, abordando a “Sustentabilidade da Produção de Bovinos no Brasil”. Esta discussão ocorre no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, enquanto que a feira segue em uma área de 30 hectares na Embrapa Gado de Corte.

“Idealizamos uma programação diferente da nossa tradicional Dinapec, acrescentando este fórum (Pré-COP 30) já no primeiro dia, tendo como tema a pecuária como parte da solução. Depois continuaremos nossas atividades nos próximos dias na sede da Embrapa. Nosso objetivo é colocar à disposição dos participantes os mais recentes resultados de pesquisa, inovação, tecnologias e novos conhecimentos”, afirmou o chefe-geral da Embrapa Gado de Corte, Antônio do Nascimento Ferreira Rosa.

O evento é realizado pela Embrapa, tendo a co-realização do Governo do Estado, por intermédio da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). “Excelente oportunidade para atualização de conhecimento técnico, ampliação de redes de negócios. Nada disto poderia sequer ter sido planejado não fosse a prontidão do Governo do Estado em aprovar nossa proposta”, descreveu Nascimento.

O superintendente do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em Mato Grosso do Sul, José Antônio Roldão, citou que Mato Grosso do Sul é destaque no setor. “MS sai na frente em muitas vertentes atuais, sendo uma realidade no Brasil. Temos que firmar uma posição da pecuária brasileira no mundo, que é respaldada na ciência e tecnologia, fazendo parte da nossa economia, com sustentabilidade”.

Durante a abertura do evento foi assinado entre as instituições um convênio que reforça a cooperação técnica e compromisso com a inovação do setor (agropecuário) e apresentado um aplicativo para exames andrológicos de bovinos, que é crucial para qualidade do rebanho. A nova ferramenta poderá ser adequada às demais espécies, sendo uma contribuição singular à pecuária nacional.

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Saul Schramm

ATENÇÃO: confira aqui o pack imprensa com as imagens de apoio e entrevista coletiva