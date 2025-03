Escolas de Ubatuba celebram Dia Internacional da Síndrome de Down – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última sexta-feira, 21, algumas escolas da Rede Municipal de Ensino Ubatuba realizaram atividades especiais em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down: data criada para reforçar a importância da inclusão e da valorização das pessoas com a síndrome. A proposta de usar meias coloridas invertidas foi adotada pelas unidades como um símbolo da diversidade.

A ação ocorreu nas escolas EM Tancredo de Almeida Neves, EM Marina Salete Nepomuceno do Amaral, EM Honor Figueira e EM Agostinho Alves da Silva, com grande participação de alunos, professores e funcionários.

Na EM Marina Salete, do bairro Perequê-Açu, a data teve um significado ainda mais especial. A ex-aluna Maia foi convidada para voltar à escola onde estudou no Ensino Fundamental I. Passando de sala em sala, ela se apresentou para os alunos, compartilhando um pouco de sua história. A escola também exibiu um vídeo educativo sobre a Síndrome de Down, explicando o que é a trissomia do cromossomo 21 e reforçando a importância do respeito às diferenças. Este já é o terceiro ano consecutivo em que a unidade promove o evento, consolidando a atividade como parte do calendário pedagógico.

Na EM Tancredo de Almeida Neves, a mobilização foi geral. Até os professores do Fundamental II (PeB II) aderiram à proposta e compareceram de meias coloridas, como uma ação inédita para esta categoria.

Segundo a coordenadora da EM Tancredo, Andrea M. Giannini Santana, a atividade vai muito além do visual diferente. “Essa ação contribui para aumentar a conscientização sobre a Síndrome de Down, ajudando a construir uma sociedade mais inclusiva e respeitosa. Além de comemorar as pessoas com essa condição, o Dia Internacional da Síndrome de Down também é uma oportunidade de educar sobre as capacidades e o potencial das pessoas com a síndrome. Ao participar, estudantes e colaboradores da nossa escola celebraram a diversidade e promoveram a inclusão de maneira leve e acessível”, finalizou.