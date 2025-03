Descarte irregular de resíduos gera 10 multas no 1º trimestre

Paula Paz





Com o apoio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e o recebimento de informações dos cidadãos, a Prefeitura de São José dos Campos tem reforçado as ações contra o descarte irregular de resíduos. De 1º de janeiro até 21 de março, foram registradas 10 autuações em flagrante. O valor total das multas aplicadas pode chegar a R$ 250 mil.

Além do CSI, que tem papel fundamental no monitoramento das regiões e na identificação dos indivíduos, a colaboração da população é essencial. Das 10 autuações aplicadas neste ano, 4 foram por meio de reclamação pelo telefone 153.

Postos de entrega

Atualmente, há 15 postos de entrega voluntária de resíduos (PEV) à disposição em todas as regiões da cidade, incluindo Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. O serviço é gratuito para o descarte de materiais permitidos nesses locais, que pode ser feito de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos e feriados, das 8h às 12h.

Os PEVs podem receber até 1 metro cúbico (por munícipe) de restos de obras (tábuas, tijolos, telhas, tubulações, pisos), móveis e equipamentos domésticos (sofás, cadeiras, geladeiras), pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes inteiras, restos de podas, papel, papelão e óleo de cozinha.

Neste mês, a Prefeitura ampliou até as 22h o atendimento de segunda-feira a sábado no PEV do Campo dos Alemães (Avenida dos Evangélicos, 601). Aos domingos e feriados, o horário é o mesmo dos demais. A demanda partiu dos próprios moradores da região, visando acabar com o descarte irregular nas áreas próximas do bairro.



