Alteração nos bairros de atuação dos Agentes de Endemias nesta segunda-feira (24) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Atenção contribuinte, os carnês do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) referentes ao ano de 2025 já estão disponíveis para emissão pelo site da Prefeitura de Bonito. A data limite para pagamento da cota única, com 10% de desconto, é até 10 de abril. O contribuinte também pode dividir o valor em até 6 vezes, com […]