Agência Minas Gerais | Rede Minas se torna referência na cobertura esportiva em Minas Gerais

A Rede Minas se consolidou como a casa do esporte, mostrando jogos e competições de diversas modalidades na TV aberta. Em 2024, as transmissões esportivas alcançaram mais de meio milhão de pessoas, com um total de 565.368 telespectadores, destacando-se no cenário televisivo.

Segundo dados do Kantar Ibope, as exibições têm, em média, 79,64% mais audiência do que a programação geral da emissora mineira. No que se refere ao alcance, os esportes ao vivo conquistaram quase 350% mais domicílios do que a programação tradicional da TV pública, demonstrando a importância do conteúdo esportivo no estado.

Futebol, vôlei, ciclismo, skate, corrida, canoagem e futsal. Essas foram as modalidades esportivas que chegaram à telinha pela Rede Minas. Foram transmitidos, em 2024, os campeonatos mineiros Módulo II, Segunda Divisão, Feminino e Sub-20.

Ainda no circuito estadual, foram exibidos o Campeonato Mineiro de Vôlei e o Circuito Mineiro Street Skate 2024. Além disso, a TV mostrou as disputas dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) e dos Jogos do Interior de Minas (Jimi) Paradesporto.

As competições nacionais e internacionais também ganharam espaço na Rede Minas. No futebol, a TV pública mostrou jogos do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, a Seleção Feminina nos amistosos preparatórios para a disputa das Olimpíadas e o Campeonato Brasileiro Série B.

A emissora exibiu, também, disputas de outras modalidades esportivas. Nessa listagem, o ciclismo e o trail run no Kmon Ride, o Campeonato Brasileiro Interclubes de Canoagem Velocidade e Paracanoagem e a Superliga de Vôlei. Os confrontos internacionais ganharam espaço de destaque, com a transmissão do Mundial de Vôlei de Clubes e as copas Internacional e Mundial de Mountain Bike.

Coberturas especiais

França, Paraguai e Argentina. Esses foram os três países visitados pelas equipes da Rede Minas em disputas esportivas.

Em julho, a delegação brasileira compareceu aos Jogos Olímpicos de Paris e a Rede Minas foi ver de perto o desempenho dos atletas e mostrou a estrutura do maior encontro esportivo do planeta.

Em novembro, a emissora também acompanhou o confronto entre Cruzeiro e Racing, em Assunção, na final da Copa Sul-Americana; e Atlético (MG) e Botafogo, na decisão da Libertadores, em Buenos Aires.

Rede Minas ligada no placar em 2025

A valorização do esporte segue no calendário da Rede Minas. A emissora começou o ano estreando o semanal Meio de Rede, que traz as notícias do vôlei para a programação. Esse esporte ganhou espaço na tela, também, com as transmissões de jogos da Superliga Masculina de Vôlei 2024/25 e do Sul-Americano.

Neste mês de março, a emissora mineira exibiu a abertura do Campeonato Mineiro de Futebol Americano 2025, mostrando a disputa de Uberlândia Lobos e Cruzeiro.

Têm mais competições que vão movimentar a programação. Entre os destaques, o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade, que promete reunir atletas de todo o Brasil em Lagoa Santa; as equipes mineiras de futebol nas disputas pelo Módulo II e Segunda Divisão; e a Copa do Mundo de Mountain Bike, com os melhores ciclistas do mundo em Araxá, em abril.

