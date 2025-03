Agência Minas Gerais | Cemig bate recorde de investimentos e destina mais de R$ 5,7 bilhões para Minas em 2024

Para promover o desenvolvimento econômico de Minas Gerais e gerar emprego e renda para a população, a Cemig investiu cerca de R$ 5,7 bilhões em todas as suas áreas de atuação no estado, um aumento de 18,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram aportados R$ 4,8 bilhões. Para 2025, está previsto um novo investimento de cerca de R$ 6,2 bilhões, dando continuidade à tendência de crescimento dos aportes.

Os números foram divulgados em comunicado ao mercado nesta quinta-feira (20/3), em função dos resultados financeiros da companhia em 2024.

Somente nos três últimos meses do ano passado, a Cemig destinou quase R$ 1,7 bilhão para melhorias do sistema elétrico em Minas Gerais. O acumulado do ano até setembro foi superior a R$ 4 bilhões em todo o estado. Do planejamento de R$ 49,2 bilhões para o ciclo 2019 a 2028, a companhia já executou R$ 19,1 bilhões em toda a sua área de concessão, que abrange 774 municípios mineiros.

O segmento de Distribuição, responsável pelo atendimento de quase 9,5 milhões de clientes da companhia, recebeu investimentos de R$ 4,4 bilhões em 2024. No período, 77,2% dos recursos aportados pela Cemig no estado foram destinados à modernização, reforço, manutenção preventiva e ampliação do sistema elétrico de distribuição.

Também no ano passado, a Cemig entregou 31 subestações, entre novas unidades e instalações existentes modernizadas, conectou 190 mil novos clientes em sua rede de distribuição, construiu 4 mil quilômetros de rede de média tensão e outros mil quilômetros de rede de alta tensão.

O presidente da Cemig, Reynaldo Passanezi Filho, destaca que a companhia está realizando o maior investimento de sua história e focando todos os seus esforços em Minas Gerais.

“Estamos ampliando o número de subestações em Minas Gerais em 50%. São 200 novas instalações que estão permitindo maior qualidade no fornecimento de energia, a conexão de novos clientes e a chegada de novas empresas ao estado. A Cemig também está executando um plano robusto de manutenção preventiva, com o objetivo de aumentar a resiliência em nossa rede, e ampliando nossos recursos para o agronegócio por meio do programa Cemig Agro”, afirma.

Além disso, o superintendente de Planejamento e Engenharia da Cemig, Denis Mollica, destaca que a companhia está inaugurando seis novas superintendências em todas as regiões do estado, com o objetivo de se aproximar ainda mais de seus clientes e atender de forma mais ágil às demandas regionais.

“A Cemig continua como um dos principais indutores do desenvolvimento de Minas Gerais. Investindo no presente, para construir um futuro ainda melhor para o estado”, ressalta.

Geração e Transmissão

Em Geração e Transmissão de energia, a Cemig investiu, em 2024, R$ 558 milhões em Minas Gerais. O setor de transmissão destinou R$ 310 milhões ao reforço e melhorias em suas linhas de alta tensão no estado. Já no segmento de geração, a Cemig aportou R$ 248 milhões na modernização de seus ativos e também na finalização da construção das usinas solares Jusante e Advogado Eduardo Soares, que juntas incrementarão 188 MWp (megawatt-pico) ao seu parque gerador.

Outros segmentos da Cemig em Minas Gerais

Outro investimento importante realizado pela Cemig foi na área de geração distribuída. A companhia é a distribuidora que possui mais conexões de usinas em sua rede e, para ampliar as conexões, destinou R$ 394 milhões à conexão de mais de 13 MWp (megawatt-pico) no ano passado.

Em relação à Gasmig, foram destinados R$ 358 milhões para a ampliação do sistema de gás encanado em Minas Gerais, com destaque para a construção de 211 mil km de gasoduto.