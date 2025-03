Saúde faz mobilização de combate ao sarampo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Estratégia é levar a imunização para locais de grande circulação de pessoas – Edu Kapps / SMS

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) inicia, nesta segunda-feira (24), uma mobilização de combate ao sarampo. O objetivo é levar a vacina a locais com grande circulação de público, facilitando o acesso do carioca à imunização. As ações de vacinação acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Terminal Gentileza e no Aeroporto Santos Dumont. Já na Central do Brasil, a imunização será realizada na terça e na quinta-feira, no mesmo horário.

O sarampo é uma doença febril aguda, altamente transmissível, que pode acometer pessoas em qualquer faixa etária. Sua transmissão ocorre diretamente por contato direto pessoa a pessoa, por meio de gotículas de secreções expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Além disso, o contágio também ocorre por dispersão de gotículas com partículas virais no ar, em ambientes fechados como, por exemplo, escolas, creches e clínicas. Em 2025, até o momento, o município do Rio não registrou nenhum caso da doença, mas há registro de casos recentes em cidades vizinhas.

O objetivo é garantir o esquema vacinal contra o sarampo para adultos de 18 a 59 anos que não estejam imunizados, ou para os que fazem parte da faixa etária de até 29 anos que tenham recebido apenas uma dose, de modo a completar seu esquema vacinal com a segunda dose.

O imunizante está disponível para crianças e adultos em todas as 239 unidades de Atenção Primária do município (clínicas da família e centros municipais de saúde), além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, das 8h às 22h; e o Super Centro Carioca de Vacinação unidade Campo Grande, localizado no Park Shopping Campo Grande, que também funciona todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial.