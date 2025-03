Programa “HumanizAção” acolhe 31 pessoas em situação de rua neste sábado (22) – Agência de Notícias

Posted on

Um marco histórico para a segurança pública da região, nesta sexta-feira (17/5) a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em Buritis, no Noroeste do estado, inaugurou o Plantão Digital no município, o que irá otimizar os serviços de polícia Judiciária. Com valor total de investimento em R$ 230.780, a implementação da tecnologia representa uma mudança […]