Prefeitura do Rio conclui obras da primeira fase de urbanização no Jardim Maravilha, na Zona Oeste, com o programa Bairro Maravilha – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Foram investidos 50,9 milhões em intervenções para a melhoria da infraestrutura de drenagem e reurbanização – Marcelo Piu/Prefeitura

A Prefeitura do Rio, por meio da Fundação Rio-Águas, entregou, neste sábado (22/03), a primeira fase das obras de urbanização do Bairro Maravilha, no Jardim Maravilha, na Zona Oeste da cidade. Com um investimento de R$50,9 milhões, a intervenção contemplou a implantação de infraestrutura de drenagem, redes de esgoto e abastecimento de água, além de pavimentação e calçadas com acessibilidade em 27 ruas do bairro, beneficiando milhares de moradores.

– As obras no Jardim Maravilha representam um grande avanço. Parte dos moradores já poderá dormir tranquila, e isso é motivo de celebração. O trabalho realizado trouxe melhorias significativas. Nossa prioridade foi garantir uma infraestrutura eficiente para um local historicamente afetado por enchentes. Para resolver definitivamente o problema, estamos adotando uma solução inovadora inspirada nos diques da Holanda, criando uma barreira que protege a região. Esse é um projeto pensado para transformar a qualidade de vida da população e preparar o bairro para um futuro mais seguro – disse o prefeito Eduardo Paes.

A obra representa um avanço significativo para a região, que historicamente enfrenta alagamentos. Foram construídos 5,3 km de galerias de drenagem, 10,6 km de rede de esgoto, 12,4 km de rede de água, 49,8 mil metros quadrados de pavimentação e 27,9 mil metros quadrados de passeio.

Uma área de lazer também foi construída, com parquinho para crianças, na Avenida Barão de Cocais. As intervenções transformaram uma área do bairro equivalente a mais de 320 mil metros quadrados, levando mais qualidade de vida aos moradores.

Obras no Jardim Maravilha terão segunda fase

A próxima fase das obras de infraestrutura do Jardim Maravilha terá solução sustentável para evitar alagamentos na região. As intervenções foram inspiradas em projetos holandeses para conter as cheias do Rio Cabuçu-Piraquê e viabilizar a infraestrutura necessária ao loteamento.

Será construído um dique de mais de 3,4 km ao redor do rio, que funcionará como uma grande barragem ao redor do canal, com altura de até 2,5 m. Para auxiliar na retenção das inundações, reservatórios abertos e um parque fluvial de cerca de 460 mil metros quadrados formarão uma grande área verde e inundável, durante as chuvas.

Os “piscinões” abertos poderão reservar cerca de 225 milhões de litros de água, que representam mais de 12 reservatórios iguais aos da Praça da Bandeira. Essas estruturas, em conjunto com o dique, possibilitarão conter as cheias. Os sistemas de canais e reservatórios serão integrados. Cerca de 30 mil moradores do Jardim Maravilha serão beneficiados com as obras.

Este projeto do Jardim Maravilha foi selecionado pelo Novo PAC e receberá R$ 340 milhões de investimento do Governo Federal. O contrato de repasse de recursos foi assinado e os projetos passarão por análise técnica junto à Caixa Econômica, o que permitirá a licitação.

– Estamos aqui entregando a primeira fase do Jardim Maravilha, uma região emblemática que sofreu por muitos anos com alagamentos históricos. Nesta primeira etapa, investimos cerca de R$ 50 milhões em pavimentação, calçadas, canalização dos rios, iluminação e ciclovia. Além disso, o prefeito já assegurou um investimento de aproximadamente R$ 340 milhões para darmos continuidade à próxima fase do projeto – afirmou o secretário de Infraestrutura, Wanderson Santos.

Obra de drenagem e urbanização é concluída na Vila Alzira, em Paciência, e Prefeitura amplia investimentos para reduzir alagamentos na cidade

Também neste sábado, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, inaugurou obras de drenagem e urbanização na Vila Alzira, em Paciência. Para melhorar a capacidade de escoamento de água da chuva, 288 metros de galerias pluviais foram executados nas ruas Santa Gentilis, Pedro Pinto, Quinze e Dezesseis. As ruas ainda receberam 98 metros de rede de água potável e 562 metros de esgotamento sanitário. Para melhorar a mobilidade dos moradores e a circulação de veículos, 1,3 mil metros quadrados de calçadas foram recuperadas e 2,5 mil metros de pavimentação foram requalificados.

A intervenção faz parte de um conjunto de ações para melhorar a mobilidade e reduzir os impactos das chuvas em diferentes pontos da cidade. Somadas às intervenções na Vila Alzira, que recebeu R$2,6 milhões em obras, os investimentos em prevenção de enchentes realizados pela Prefeitura em pontos críticos de alagamento na cidade já ultrapassaram R$13 milhões. Desde 2021, a Prefeitura entrega obras importantes de drenagem em áreas suscetíveis a alagamentos. Entre elas, está a intervenção na Estrada do Catonho, na Taquara. na rua Alexandre Calaza, em Vila Isabel; e na Estrada da Pedra, em Guaratiba. Na Zona Sul, a Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, também recebeu melhorias significativas, reduzindo os transtornos causados pelas chuvas.



Mais entregas do Bairro Maravilha na Zona Oeste

Além dessas ações, a Prefeitura segue investindo na transformação da Zona Oeste com o programa Bairro Maravilha. Mais quatro obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura foram entregues na região, neste sábado. As localidades beneficiadas foram o loteamento Estrela D’Alva, em Santa Cruz, e as comunidades Morada 2001, em Paciência, Foice, em Guaratiba, e o Caminho da Guarda, em Sepetiba, onde os moradores agora vivem uma nova realidade, deixando para trás ruas de barro, lama e poeira.

As benfeitorias incluíram implantação de drenagem de águas pluviais, rede de água potável, sistema de esgotamento sanitário, além de calçamento e pavimentação, garantindo ruas asfaltadas e infraestrutura adequada para milhares de pessoas. Nos trechos atendidos no loteamento Estrela D’Alva, no Morada 2001 e na Foice, 58 logradouros foram contemplados neste primeiro momento. Até o fim das obras, 87 endereços serão beneficiados nas três localidades. Os trabalhos seguem em andamento e o investimento total chega a R$45 milhões. No Caminho da Guarda, em Sepetiba, 23 ruas foram requalificadas, entre elas o Beco da Guarda e a Travessa Thomás Rodrigues. As obras custaram R$6,7 milhões.

A Prefeitura do Rio soma 48 obras do Bairro Maravilha concluídas na Zona Oeste, desde 2021. Dez projetos seguem em andamento e outros oito estão em fase licitatória. Os investimentos para levar mais dignidade e desenvolvimento à região ultrapassam R$880 milhões.

Campo da rua Iruê é reformado, em Bento Ribeiro

Ainda neste sábado (22/03), a Prefeitura do Rio fez a inauguração das obras do campo de futebol da rua Iruê, em Bento Ribeiro, na Zona Norte. Realizada pela Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe), a ação revitalizou o espaço esportivo, oferecendo melhores condições para o lazer e a prática de esportes na comunidade. Os investimentos chegam a R$572 mil.

A reforma do campo da rua Iruê trouxe melhorias significativas para a infraestrutura do local. O projeto incluiu a substituição do alambrado por um novo em tela de arame plastificado, a instalação de portões em frente à arquibancada e a renovação das traves. O campo recebeu grama sintética com sistema de drenagem e nova demarcação para jogos. Além disso, foram construídos banheiros, instaladas mesas de concreto para jogos no entorno, e realizadas melhorias como a recuperação das calçadas, limpeza e pintura das muretas, remoção de bancos antigos e revitalização das arquibancadas. A obra também envolveu a demolição de uma mureta na divisa com o Rio das Pedras, substituída por um gradil, garantindo mais segurança para o espaço.



Guadalupe ganha área revitalizada com obra em canal e murais de grafite

Também foram entregues as obras de recuperação do Rio Calogi, ao longo da Avenida Acrísio Mota, em Guadalupe. A intervenção, conduzida pela Fundação Rio-Águas, recompôs parte do canal, beneficiando 4.490 metros quadrados de contenções laterais. Além disso, foram implantados 6.740 metros quadrados de pavimentação e 4.570 metros quadrados de calçadas nas ruas próximas ao rio. Com a obra, a localidade também ganhou dois murais de grafite de 180 metros quadrados cada e uma área de lazer com academia da terceira idade, parquinho para crianças, bancos e mesas de jogos. O investimento foi de R$4,6 milhões do município. A RioLuz também concluiu a implantação do novo projeto de iluminação no local. O trabalho incluiu a instalação de 12 luminárias de LED, implantação de 10 postes de fibra, mais resistentes e duráveis e 310 metros de cabeamento novo.