Onde Assistir aos Jogos da NBA Programados para Domingo (23 de Março de 2025)

No domingo, 23 de março de 2025, os fãs de basquete terão a oportunidade de acompanhar uma série de jogos emocionantes da NBA, com algumas das equipes mais renomadas do torneio em ação. A programação do dia promete muita emoção, e há várias opções de transmissão para que os torcedores possam não perder nenhum detalhe das partidas.

Jogos Programados para o Dia 23 de Março de 2025

A programação começa com o confronto entre o New Orleans Pelicans e o Detroit Pistons, marcado para às 16:00. Este jogo será transmitido exclusivamente pelo League Pass, a plataforma oficial da NBA.

16:00 – New Orleans Pelicans vs Detroit Pistons (League Pass)

– New Orleans Pelicans vs Detroit Pistons (League Pass) 16:30 – Cleveland Cavaliers vs Utah Jazz (League Pass)

– Cleveland Cavaliers vs Utah Jazz (League Pass) 19:00 – Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks (ESPN 3, Disney)

– Philadelphia 76ers vs Atlanta Hawks (ESPN 3, Disney) 19:00 – Charlotte Hornets vs Miami Heat (League Pass)

– Charlotte Hornets vs Miami Heat (League Pass) 19:00 – San Antonio Spurs vs Toronto Raptors (League Pass)

– San Antonio Spurs vs Toronto Raptors (League Pass) 19:00 – Boston Celtics vs Portland Trail Blazers (League Pass)

– Boston Celtics vs Portland Trail Blazers (League Pass) 20:00 – Denver Nuggets vs Houston Rockets (League Pass)

– Denver Nuggets vs Houston Rockets (League Pass) 22:00 – Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Clippers (YouTube NBA Brasil)

Opções de Transmissão

Para quem deseja acompanhar os jogos ao vivo, há diversas opções de transmissão. Além do League Pass, que cobre a maioria das partidas, a ESPN 3 e a Disney transmitirão os confrontos mais esperados, como o jogo entre Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks, às 19:00. Se você é fã de uma experiência online, a YouTube NBA Brasil oferece a transmissão do jogo entre Oklahoma City Thunder e Los Angeles Clippers às 22:00.

Como Aproveitar ao Máximo o Dia de Jogos

Para aproveitar ao máximo o domingo de NBA, é ideal planejar com antecedência quais jogos assistir. Com partidas começando a partir das 16:00 e se estendendo até tarde da noite, os fãs terão muitas opções para se envolver com a ação. As transmissões ao vivo oferecem uma experiência imersiva, permitindo aos torcedores sentir toda a emoção das partidas em tempo real.

Com essa programação diversificada, o domingo promete ser um dia de muito entretenimento para os amantes do basquete, com opções de jogos e transmissões para todos os gostos. Não perca a chance de acompanhar a liga mais emocionante do mundo!

Boston Celtics: A Maior Negociação da História do Esporte Norte-Americano

O atual campeão da NBA, Boston Celtics, acaba de ser vendido por um valor recorde. A negociação, realizada nesta quinta-feira, envolveu o grupo Symphony Technology, que adquiriu a franquia por US$ 6,1 bilhões (mais de R$ 34 bilhões). Esse valor marca a maior transação envolvendo uma equipe esportiva na América do Norte, superando o recorde anterior, que pertencia ao Washington Commanders, vendido por US$ 6,05 bilhões.

A venda do Celtics ocorre após um período de busca por novos proprietários, iniciado em julho de 2024. Na época, o Boston Basketball Partners L.L.C, atual grupo proprietário, anunciou a intenção de vender a franquia até o início de 2025, com o objetivo de realizar um planejamento patrimonial e familiar. Apesar da mudança de controle, a expectativa é que Wyc Grousebeck, o atual líder administrativo, continue no cargo durante a transição.

A venda do Celtics é um marco impressionante, já que a franquia foi adquirida por apenas US$ 360 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões) em 2002. Desde então, a equipe tem se destacado, com 19 aparições nos playoffs e dois títulos de NBA, incluindo o recente campeonato conquistado ao vencer o Dallas Mavericks.

Além de ser a maior venda de uma franquia esportiva da história da América do Norte, o Boston Celtics também se tornou uma das mais valiosas da NBA, com uma avaliação da Forbes de 2024, que a colocou como a quarta mais valiosa, atrás de Golden State Warriors, New York Knicks e Los Angeles Lakers. Com essa negociação, o Celtics reforça sua posição de destaque tanto dentro como fora das quadras.