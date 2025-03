Milwaukee Bucks x Sacramento Kings ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (22/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Milwaukee Bucks x Sacramento Kings hoje, HOJE (22) as 23h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Milwaukee Bucks x Sacramento Kings: onde assistir ao jogo da NBA

Milwaukee Bucks e Sacramento Kings entram em quadra neste sábado (22/03), às 23h00 (horário de Brasília), pela temporada regular da NBA 2024/25. O confronto será disputado na Golden 1 Center, em Sacramento, e promete ser um duelo emocionante entre duas equipes que brigam por posições de destaque em suas conferências.

Confira abaixo onde assistir ao jogo ao vivo e os detalhes sobre as equipes!

Onde assistir Milwaukee Bucks x Sacramento Kings ao vivo?

Os fãs da NBA poderão acompanhar o jogo ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

A partida também pode ser acompanhada em tempo real por meio de aplicativos esportivos que oferecem estatísticas ao vivo.

Como chegam as equipes?

Milwaukee Bucks – Olho na liderança do Leste

O Milwaukee Bucks vem de uma grande vitória contra o Los Angeles Lakers e segue forte na briga pelas primeiras posições da Conferência Leste. Liderados por Giannis Antetokounmpo, os Bucks são uma das equipes mais consistentes da temporada e buscam mais um triunfo fora de casa.

Destaques dos Bucks:

Giannis Antetokounmpo – média de 30 pontos por jogo

– média de 30 pontos por jogo Damian Lillard – referência na armação e nos arremessos de longa distância

– referência na armação e nos arremessos de longa distância Brook Lopez – peça fundamental na defesa e nos rebotes

O técnico Doc Rivers ainda não confirmou se terá o elenco completo à disposição, mas a equipe chega embalada para o confronto.

Sacramento Kings – Forte dentro de casa

O Sacramento Kings, por sua vez, quer aproveitar o apoio da torcida para surpreender os Bucks. A equipe comandada por Mike Brown tem feito bons jogos e se mantém na briga por uma vaga direta nos playoffs da Conferência Oeste.

Destaques dos Kings:

De’Aaron Fox – principal pontuador da equipe

– principal pontuador da equipe Domantas Sabonis – destaque nos rebotes e assistências

– destaque nos rebotes e assistências Kevin Huerter – peça-chave nas bolas de três pontos

O Kings busca impor seu ritmo e vencer um adversário forte para consolidar sua posição no Oeste.

Retrospecto do confronto

Nos últimos cinco confrontos entre Milwaukee Bucks e Sacramento Kings, os Bucks levaram a melhor em quatro ocasiões, enquanto os Kings venceram uma vez.

Últimos duelos:

2023/24: Bucks 118 x 110 Kings

Bucks 118 x 110 Kings 2022/23: Bucks 133 x 124 Kings

Bucks 133 x 124 Kings 2021/22: Bucks 128 x 120 Kings

Bucks 128 x 120 Kings 2020/21: Kings 129 x 128 Bucks

Kings 129 x 128 Bucks 2019/20: Bucks 123 x 111 Kings

O histórico recente mostra uma leve vantagem para os Bucks, mas o fator casa pode ajudar o Kings a equilibrar o jogo.

Ficha Técnica da Partida

Jogo: Milwaukee Bucks x Sacramento Kings

Milwaukee Bucks x Sacramento Kings Competição: Temporada regular da NBA 2024/25

Temporada regular da NBA 2024/25 Data: 22 de março de 2025 (sábado)

22 de março de 2025 (sábado) Horário: 23h00 (horário de Brasília)

23h00 (horário de Brasília) Local: Golden 1 Center, Sacramento, Califórnia

Golden 1 Center, Sacramento, Califórnia Transmissão: ESPN e Disney+

Conclusão

O duelo entre Milwaukee Bucks e Sacramento Kings promete ser um dos mais interessantes da rodada da NBA. Os Bucks chegam como favoritos, mas os Kings jogam em casa e podem surpreender. Será um jogo de alto nível, com grandes estrelas em quadra.

Fique ligado e aproveite a transmissão ao vivo!