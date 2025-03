Miami Heat x Charlotte Hornets ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (23/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

Por MRNews



Miami Heat x Charlotte Hornets: Livescore e Informações da Partida (23/03/2025)

O Miami Heat recebe o Charlotte Hornets neste domingo (23/03/2025) pela temporada regular da NBA. A partida acontece às 19h (horário de Brasília), e os fãs podem acompanhar o livescore e atualizações em tempo real.

Retrospecto das Equipes

Miami Heat

O Miami Heat chega ao confronto em uma fase complicada, acumulando cinco derrotas consecutivas. Em sua última partida, a equipe foi superada pelo Houston Rockets por 98 a 102, evidenciando dificuldades tanto no setor defensivo quanto ofensivo.

Últimos jogos do Miami Heat:

21/03/25 – Miami Heat 98 x 102 Houston Rockets (D)

– Miami Heat 98 x 102 Houston Rockets (D) 19/03/25 – Miami Heat 113 x 116 Detroit Pistons (D)

– Miami Heat 113 x 116 Detroit Pistons (D) 17/03/25 – New York Knicks 116 x 95 Miami Heat (D)

– New York Knicks 116 x 95 Miami Heat (D) 15/03/25 – Memphis Grizzlies 125 x 91 Miami Heat (D)

– Memphis Grizzlies 125 x 91 Miami Heat (D) 14/03/25 – Miami Heat 91 x 103 Boston Celtics (D)

Charlotte Hornets

O Charlotte Hornets também não vive um grande momento, mas vem alternando entre vitórias e derrotas. No último duelo, perdeu para o Oklahoma City Thunder por 141 a 106, demonstrando fragilidades defensivas.

Últimos jogos do Charlotte Hornets:

21/03/25 – Oklahoma City Thunder 141 x 106 Charlotte Hornets (D)

– Oklahoma City Thunder 141 x 106 Charlotte Hornets (D) 20/03/25 – Charlotte Hornets 115 x 98 New York Knicks (V)

– Charlotte Hornets 115 x 98 New York Knicks (V) 18/03/25 – Charlotte Hornets 102 x 134 Atlanta Hawks (D)

– Charlotte Hornets 102 x 134 Atlanta Hawks (D) 16/03/25 – Los Angeles Clippers 123 x 88 Charlotte Hornets (D)

– Los Angeles Clippers 123 x 88 Charlotte Hornets (D) 14/03/25 – San Antonio Spurs 134 x 145 Charlotte Hornets (V)

Confrontos Diretos Recentes

O retrospecto recente entre Heat e Hornets tem sido equilibrado. No último encontro, no dia 10/03/2025, o Charlotte Hornets venceu fora de casa por 105 a 102.

Histórico recente:

10/03/25 – Miami Heat 102 x 105 Charlotte Hornets

– Miami Heat 102 x 105 Charlotte Hornets 27/11/24 – Charlotte Hornets 94 x 98 Miami Heat

– Charlotte Hornets 94 x 98 Miami Heat 26/10/24 – Charlotte Hornets 106 x 114 Miami Heat

– Charlotte Hornets 106 x 114 Miami Heat 08/10/24 – Charlotte Hornets 111 x 108 Miami Heat

– Charlotte Hornets 111 x 108 Miami Heat 14/01/24 – Miami Heat 104 x 87 Charlotte Hornets

Odds das Casas de Apostas

As principais casas de apostas apontam o Miami Heat como favorito para o confronto:

Betano.br: Miami Heat (1.26) | Charlotte Hornets (3.65)

Outras casas como bet365, BetEsporte, Estrelabet e Superbet.br também oferecem odds para a partida.

Onde Assistir

A partida Miami Heat x Charlotte Hornets será transmitida ao vivo por serviços de streaming e apostas esportivas. Para assistir, basta ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Conclusão

O Miami Heat busca encerrar sua sequência negativa, enquanto o Charlotte Hornets tenta se recuperar após uma derrota dura. O confronto promete equilíbrio, e o histórico recente mostra que os jogos entre essas equipes costumam ser disputados.

Acompanhe o livescore em tempo real e fique por dentro de todas as estatísticas e lances decisivos deste duelo da NBA!