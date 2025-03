Por MRNews



Apostas no Jogo das Estrelas 2025 do NBB: Lucas Brandão e Nate Barnes Brilham em Belo Horizonte

O Jogo das Estrelas do NBB (Novo Basquete Brasil) de 2025 trouxe momentos emocionantes e grandes disputas na Arena UniBH, em Belo Horizonte. Entre os destaques da noite, Lucas Brandão e Nate Barnes foram os protagonistas dos Torneios de Enterradas e de 3 Pontos, respectivamente, mostrando habilidade e conquistando grandes prêmios. Para os fãs de esportes e apostadores, esses eventos não passaram despercebidos, gerando grande expectativa e oportunidades para quem aposta no NBB.

Torneio de Enterradas: A Vitória de Lucas Brandão

O jogador de 22 anos, Lucas Brandão, se consagrou campeão do Torneio de Enterradas, desafiando seu próprio companheiro de Bauru Basket, o pivô Andrezão, de 2,13m. Com uma “cravada” espetacular sobre seu colega de time, Brandão encantou o público e os jurados. A competição contou com a participação de outros grandes nomes do basquete, mas foi Lucas quem levou para casa o prêmio de R$ 7 mil e o troféu de campeão, após superar Felipe Gregate, do Mogi Basquete, na final.

“Eu sabia que tinha de ter uma carta na manga”, afirmou Lucas Brandão sobre o movimento que só havia treinado uma vez antes da competição. Esse fator de imprevisibilidade também atraiu a atenção dos apostadores, pois as odds para sua vitória estavam sempre em evolução, à medida que o torneio se aproximava de sua decisão.

Torneio de 3 Pontos: Nate Barnes Se Impõe

No Torneio de 3 Pontos, a final foi marcada por uma rivalidade entre dois jogadores norte-americanos. Nate Barnes, do Pato Basquete, dominou a competição ao anotar 21 dos 25 pontos possíveis, superando Anton Cook, do CAIXA/Brasília Basquete, que fez 13 pontos. Além do troféu, Barnes também levou para casa R$ 7 mil, consolidando seu título e fazendo história no Jogo das Estrelas.

“Isso é muito treino, honestamente”, disse Nate Barnes após a vitória. O armador também revelou sua intenção de voltar em 2026 para defender o título e tentar bater o recorde do Torneio de 3 Pontos, que atualmente pertence a Marcelinho Machado. Esse tipo de previsibilidade de desempenho foi muito valorizada por quem apostou nas odds para o Torneio de 3 Pontos.

Apostas e Palpites no Jogo das Estrelas

Os eventos do Jogo das Estrelas, como os Torneios de Enterradas e de 3 Pontos, geraram uma forte movimentação nas casas de apostas, com os fãs do NBB se empolgando com as odds e as possíveis surpresas nas finais. Para quem acompanha de perto os eventos, a emoção não vem só do jogo, mas também das oportunidades de ganhar com as apostas.

As casas de apostas como Bet365, Sportingbet e Betano oferecem uma ampla gama de mercados para quem deseja tentar a sorte nos próximos eventos do NBB, incluindo apostas em desempenhos individuais de jogadores, número de pontos ou até mesmo em quem será o próximo vencedor do Torneio de Enterradas ou 3 Pontos.

Com as performances de Lucas Brandão e Nate Barnes, as apostas para o próximo Jogo das Estrelas certamente estarão em alta, com os apostadores aguardando ansiosamente as odds para a edição de 2026.