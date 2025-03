Los Angeles Lakers x Chicago Bulls ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (22/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

Por MRNews



A partida DA NBA, edição de 2023/2024 entre Los Angeles Lakers x Chicago Bulls hoje, HOJE (22) as 23h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

Los Angeles Lakers x Chicago Bulls – NBA: Palpites, Onde Assistir e Que Horas Vai Passar (22/03/2025)

Los Angeles Lakers e Chicago Bulls se enfrentam neste sábado (22), às 23h30 (horário de Brasília), na Crypto.Com Arena, em Los Angeles, pela temporada regular da NBA 2024/25. O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos: os Lakers, ocupando a 4ª posição da Conferência Oeste, e os Bulls, na 9ª colocação do Leste, brigando por uma vaga no play-in.

Confira os melhores palpites para esta partida, as estatísticas e onde assistir ao vivo!

Palpites para Los Angeles Lakers x Chicago Bulls

Vitória do Los Angeles Lakers – Odd: 1.23 na Novibet

– na Novibet Mais de 229.5 pontos na partida – Odd: 1.65 na Superbet

Os Lakers são os favoritos para vencer, especialmente porque podem contar com reforços importantes como LeBron James e Luka Dončić. Além disso, os últimos cinco duelos entre as equipes tiveram pelo menos 225 pontos, o que sugere um jogo movimentado.

Histórico de Confrontos entre Lakers e Bulls

As duas equipes já se enfrentaram 191 vezes na história da NBA, com vantagem para o Los Angeles Lakers:

113 vitórias para os Lakers

78 vitórias para os Bulls

No último confronto, na temporada 2023/24, os Lakers venceram por 141 a 132 em casa.

Análise das Equipes

Los Angeles Lakers – Em busca de recuperação

O Los Angeles Lakers vinha de três vitórias seguidas em casa contra Suns, Spurs e Nuggets, mas perdeu o último jogo para o Milwaukee Bucks por 89 a 118. Mesmo assim, a equipe segue forte na briga pelo topo da Conferência Oeste, com 43 vitórias e 26 derrotas.

Destaques da equipe:

LeBron James (média de 25 pontos por jogo)

(média de 25 pontos por jogo) Anthony Davis (destaque no garrafão)

(destaque no garrafão) Austin Reaves (importante na rotação)

Possíveis desfalques: LeBron James, Luka Dončić, Austin Reaves e Rui Hachimura ainda são dúvidas para o jogo.

Chicago Bulls – Tentando se firmar no play-in

O Chicago Bulls venceu o Sacramento Kings fora de casa por 116 a 128, com grande atuação de Coby White (35 pontos). Apesar disso, o time segue na 9ª posição do Leste, com 30 vitórias e 40 derrotas, ainda buscando uma vaga no play-in.

Desfalques:

Ayo Dosunmu (fora da temporada por lesão no ombro)

(fora da temporada por lesão no ombro) Tre Jones e Josh Giddey (são dúvidas)

Estatísticas do Jogo

Média de pontos do Lakers: 112,8 por jogo

Média de pontos do Bulls: 116,7 por jogo

Últimos cinco jogos entre as equipes: todos terminaram com mais de 225 pontos

Diante desse cenário, apostar em uma partida com mais de 229.5 pontos é uma boa opção.

Onde Assistir Lakers x Bulls?

O jogo será transmitido ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV: Sem transmissão prevista

Sem transmissão prevista Streaming Ao Vivo: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Ficha Técnica da Partida

Jogo: Los Angeles Lakers x Chicago Bulls

Los Angeles Lakers x Chicago Bulls Competição: NBA 2024/25

NBA 2024/25 Data: 22/03/2025

22/03/2025 Horário: 23h30 (Horário de Brasília)

23h30 (Horário de Brasília) Local: Crypto.Com Arena, Los Angeles, Califórnia

Crypto.Com Arena, Los Angeles, Califórnia Transmissão: Amazon Prime Video e NBA League Pass

Conclusão e Melhor Aposta

Com um desempenho superior na temporada e o fator casa ao seu favor, o Los Angeles Lakers é o grande favorito para vencer este confronto. Além disso, a tendência de jogos com pontuação alta entre essas equipes faz com que a aposta em mais de 229.5 pontos seja uma excelente alternativa para quem busca bons retornos nas apostas.

Fique ligado e aproveite os melhores palpites para a NBA!