GCM localiza moto furtada em bairro da Zona Norte e o veículo é devolvido ao seu proprietário neste domingo (23) – Agência de Notícias

Fotos: Divulgação/GCM

Durante patrulhamento preventivo, no bairro Parque das Laranjeiras, e ao verificar uma área verde no local, onde já haviam sido encontrados vários produtos de furto, foi encontrada uma motocicleta escondida na vegetação. Ao consultar o emplacamento, foi possível identificar e fazer contato com o proprietário, o qual informou que a moto tinha sido furtada, durante a madruga, no mesmo bairro.

O furto aconteceu no momento em que ele trabalhava, fazendo uma entrega e, ao retornar até o local onde a moto devia estar estacionada, não estava mais lá.

Diante das informações foi solicitado o apoio de um guincho, que levou o veículo até o plantão policial. Assim, foi solicitado que a própria vítima apresentasse a ocorrência e, na sequência, a motocicleta foi liberada e entregue ao proprietário.