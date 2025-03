CPICS Canto da Harmonia promove ação de saúde e bem-estar para mulheres

O Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS) Canto da Harmonia, da Prefeitura de João Pessoa, vai realizar uma ação de saúde e bem-estar direcionada ao público feminino. A atividade alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no mês de março, tem início na segunda-feira (24) e segue até a sexta-feira (28).

De acordo com a diretora do CPICS Canto da Harmonia, Greicy Bernardo, a equipe preparou uma semana especial dedicada ao autocuidado, autoconhecimento, promoção e prevenção à saúde. “Será uma oportunidade para reforçar o compromisso com a promoção da saúde integral, valorizando o bem-estar físico, emocional e mental das mulheres”, afirmou.

A programação conta com relaxamento, dançaterapia, fisioterapia, reiki, auriculoterapia, automassagem, meditação, tai chi chuan e rodas de conversa sobre variados temas. “Com essas atividades, queremos proporcionar um espaço de acolhimento e troca de conhecimentos, fortalecendo os vínculos entre os participantes e a equipe do Centro”, destacou a diretora do serviço.

Para participar das atividades , é importante levar um documento pessoal com foto, cartão SUS e comprovante de residência. O serviço está localizado na Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n, Valentina Figueiredo, ao lado da Praça Soares Madruga.

Confira a programação completa:

24/03 – Segunda-feira

09:00 – Roda de Conversa: Políticas Públicas de Combate à Violência

13:00 – Relaxamento

15:00 – Dançaterapia

25/03 – Terça-feira

09:00 – Fisioterapia na Saúde da Mulher

11:00 – Plantão de Reiki

13:00 – Auriculoterapia na Saúde da Mulher

14:20 – Relaxamento

26/03 – Quarta-feira

09:00 – Roda de Conversa sobre Autocuidado e Promoção do Bem-Estar Feminino

10:30 – Toque com Amor: Auto Massagem

13:00 – Redescobrindo sua Criança Interior

15:00 – Meditação

27/03 – Quinta-feira

08:00 – Tai Chi Chuan

10:00 – Dançaterapia

13:00 – Tai Chi Chuan

14:20 – Renascer Feminino

28/03 – Sexta-feira

09:00 – Autocuidado: Uma Forma de Se Amar

11:00 – Encerramento