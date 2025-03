Cantor Duquinha agradece atendimento de excelência recebido no Hospital Municipal Santa Isabel

O cantor Duquinha, que esteve recentemente internado no Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) após sofrer um infarto enquanto se apresentava em uma casa de shows em João Pessoa, agradeceu, em suas redes sociais, pelo acolhimento e tratamento de excelência recebido por ele na unidade.

“Cheguei no Hospital Santa Isabel no sábado (15), por volta de 5h da manhã. Quando foi 6h, seis e pouco, eu já estava assistido, já estava preparado pela equipe de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, toda a galera do Hospital Santa Isabel”, contou.

Na publicação, o cantor afirma que já está em casa e ressalta a qualidade do atendimento prestado pela unidade saúde municipal. “Fui muito bem assistido pela equipe do Hospital Santa Isabel, toda a equipe médica, enfermeiros, técnicos, pessoal da limpeza, portaria, maqueiros. Só tenho a agradecer a esse povo e, graças a Deus, no domingo (16), fui transferido para o Hospital Metropolitano onde também fui muito bem assistido. Agradeço demais”, destacou.

O artista aproveitou para agradecer também ao público pelas orações recebidas. “Parabéns ao nosso governador João Azevêdo, ao nosso prefeito Cícero Lucena por manter esses dois hospitais que são de muita qualidade”, acrescentou.

O secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira, comentou o reconhecimento do cantor ao trabalho realizado no Hospital Santa Isabel. “Muito nos alegra depoimentos como o do cantor Duquinha. Nós, que fazemos a Secretaria de Saúde de João Pessoa, nos esforçamos diariamente para oferecer uma assistência de excelência em todos os níveis de atendimento”, afirmou.

E continuou: “Essa é uma orientação do nosso prefeito Cícero Lucena que vem sempre trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade e a efetividade dos nossos equipamentos de saúde. Agradecemos pelo reconhecimento desse trabalho. Ficamos felizes pelo feedback do atendimento realizado pelas nossas equipes do Hospital Santa Isabel e desejamos uma rápida recuperação”.

A diretora do Hospital Santa Isabel, Adriana Lobão, também comentou: “O serviço de hemodinâmica do Hospital é um orgulho para todos nós que fazemos parte do Hospital Municipal Santa Isabel. Estamos fazendo a diferença na vida das pessoas que sofrem com a síndrome coronariana aguda. Com uma assistência diferenciada, uma assistência que é prioritária nos nossos serviços, que tem impactado positivamente em nossos pacientes, onde muitas vidas estão sendo salvas, cada agradecimento desse só mantém nossa disposição de cada vez mais servir melhor a população”.