Athletico-PR vence Flamengo em jogo emocionante pelo Brasileirão Sub-20, veja como foi

Na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Athletico Paranaense conquistou uma vitória emocionante ao virar o jogo nos minutos finais contra o Flamengo, vencendo por 2 a 1. A partida, realizada no CT do Caju em Curitiba, teve início equilibrado, com o Flamengo controlando a posse de bola e criando oportunidades. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Shola iniciou um contra-ataque, avançou pelo campo de defesa e, após driblar um marcador, assistiu Guilherme para abrir o placar para o Flamengo.

No segundo tempo, o Athletico aumentou a pressão, e o Flamengo, apesar de algumas tentativas de contra-ataque, não conseguiu ampliar o marcador. Nos acréscimos, aos 48 minutos, Santini empatou de cabeça para o Athletico. Aos 51 minutos, Kauã Moraes selou a virada, garantindo a vitória do time paranaense.

Com o resultado, o Flamengo ocupa a 18ª posição na tabela, enquanto o Athletico soma seus primeiros três pontos na competição. O próximo desafio do Flamengo será contra o Vasco, na sexta-feira (28).

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Athletico-PR x Flamengo Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (21) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Furacão, que busca a vitória sob seus domínios.

Athletico-PR x Flamengo : Onde Assistir, Escalações e Horário do Jogo pelo Brasileirão Sub-20

Athletico Paranaense Sub-20 e Flamengo Sub-20 se enfrentam nesta sexta-feira (21), às 15h (de Brasília), no CT do Caju, em Curitiba, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada).

Como chegam as equipes

O Athletico-PR Sub-20 busca recuperação após sofrer uma goleada na estreia contra o Red Bull Bragantino. Apesar de não ser o favorito contra o Flamengo, o Furacão jogará em casa e tentará conquistar seus primeiros pontos na competição.

Já o Flamengo Sub-20 chega embalado após a conquista da Libertadores da categoria contra o Palmeiras. O Rubro-Negro Carioca tem alguns desfalques, como Lucas Furtado, Iago, Carbone e Felipe Teresa, todos lesionados. No entanto, a equipe contará com o retorno do meia Lorran, que deve reforçar o time na partida.

Onde Assistir Athletico-PR Sub-20 x Flamengo Sub-20

Transmissão: SporTV (TV fechada)

SporTV (TV fechada) Data e Horário: Sexta-feira, 21 de março de 2025, às 15h (de Brasília)

Sexta-feira, 21 de março de 2025, às 15h (de Brasília) Local: CT do Caju, Curitiba

Prováveis Escalações

Athletico-PR Sub-20 (Técnico: João Correia)

Goleiro: Matheus Soares

Defensores: Fábio, Marcos André e Dayvisson

Meio-campistas: Riquelme, Guilherme Back, Lima e Stabelini

Atacantes: Lucas Amorim, Vitinho e Juliano Santini

Flamengo Sub-20 (Técnico: Cléber dos Santos)

Goleiro: Furtado

Defensores: Sales, Mata, Iago e Carbone

Meio-campistas: Felipe Teresa, Lúcio, Lucas e Alves

Atacantes: Guilherme Gomes e Shola

O Flamengo entra como favorito para a partida, mas o Athletico-PR pode surpreender jogando em casa. Será um duelo interessante entre uma equipe que busca se reerguer e outra que quer manter o embalo após um título importante.

Regulamento do Brasileirão Sub-20 2025

A competição reúne 20 times que disputam uma primeira fase em turno único, totalizando 19 rodadas. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os três últimos são rebaixados para a Série B.

Critérios de desempate:

Mais vitórias Melhor saldo de gols Mais gols marcados Menos cartões vermelhos Menos cartões amarelos Sorteio

A fase de quartas de final e semifinais será em jogo único, enquanto a final terá ida e volta. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis, sem prorrogação.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?