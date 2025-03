ASSISTIR AO VIVO Sampaio Corrêa x Viana COM IMAGENS Maranhense de 2025, HOJE (23/03)

O jogo entre Sampaio Corrêa x Viana acontece HOJE (23) às 16 hs. O mandante da partida é o primeiro time que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Maranhense de 2025. Assista aqui ao vivo . O MRNews reproduz os jogos gratuitos da FMF ou as narrações gratuitas do Youtube. Role para baixo e acompanhe ao vivo, online e grátis a transmissão da partida.

Sampaio Corrêa x Viana: Onde Assistir, Horário e Escalações da Partida Pelo Maranhense 2025

Sampaio Corrêa e Viana se enfrentam neste domingo (23), às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Maranhense 2025. O duelo será realizado no Estádio Castelão, em São Luís, e promete fortes emoções, já que o Sampaio busca se consolidar na competição, enquanto o Viana tenta surpreender.

Onde Assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Federação Maranhense de Futebol (FMF) e pela TV Guará (canal local). Os torcedores também podem acompanhar o tempo real e estatísticas ao vivo por meio do Flashscore e SofaScore.

Momento das Equipes

O Sampaio Corrêa não vive sua melhor fase e chega para o jogo com um retrospecto irregular, acumulando quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos. A equipe precisa de uma vitória para reencontrar a confiança na competição e seguir na briga por uma vaga na fase final.

O Viana, por outro lado, também enfrenta dificuldades, tendo perdido seus últimos cinco jogos. A equipe precisa melhorar sua defesa, que tem sofrido muitos gols, e buscar uma postura mais ofensiva para tentar surpreender o adversário fora de casa.

Último Confronto

As equipes se enfrentaram no dia 19 de janeiro de 2025, com o Sampaio Corrêa vencendo por 3 a 0, em jogo realizado no estádio do Viana.

Prováveis Escalações

Sampaio Corrêa: [Escalação a definir]

Viana: [Escalação a definir]

O confronto promete ser decisivo para ambas as equipes no Campeonato Maranhense 2025, e os torcedores podem esperar um duelo competitivo neste domingo.

