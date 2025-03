ASSISTIR AO VIVO CSE x CSA COM IMAGENS COPA ALAGOAS 2024 HOJE (23/03), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida CSE x CSA acontece HOJE (23) às 16 hs. O mandante da partida é o CSe que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato ALAGOANO de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

Por crbalagoas.com.br e centrosportivoalagoano.com.br

Escalação do CSA: Em Busca do Bi da Copa Alagoas, Higo Magalhães Vai Utilizar Time Titular Contra o CSE

Após a derrota para o Bahia pela Copa do Nordeste, o CSA volta suas atenções para a Copa Alagoas, onde busca o bicampeonato da competição. O técnico Higo Magalhães optou por escalar o time titular na semifinal contra o CSE, neste domingo, às 16h, no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios.

A Postura de Higo para o Confronto

Diante da necessidade de garantir uma vaga na final, a comissão técnica decidiu utilizar o elenco profissional para este duelo decisivo. A equipe azulina chega com a vantagem do empate, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e pode até perder por um gol de diferença para avançar à decisão.

A Provável Escalação

Para o jogo, Higo deve manter a base que atuou contra o Bahia, com uma possível mudança no ataque. Igor Bahia deve começar como titular, deixando Tiago Marques no banco de reservas. A provável escalação do CSA é a seguinte:

Goleiro : Georgemy

: Georgemy Defensores : Cedric, Betão, Marcão (Wanderson) e Enzo

: Cedric, Betão, Marcão (Wanderson) e Enzo Meio-campistas : Gustavo Nicola, Vander e Brayan

: Gustavo Nicola, Vander e Brayan Atacantes: Klenisson, Guilherme Cachoeira e Igor Bahia (Tiago Marques).

Marcão entrou bem no jogo anterior e está cotado para iniciar como titular ao lado de Betão na zaga, com Wanderson brigando pela vaga.

Expectativa para o Confronto

Neste sábado, o CSA realizará a última atividade no CT Gustavo Paiva antes do jogo decisivo. A vitória garantirá ao time uma vaga na final da Copa Alagoas, e, caso conquiste o título, o clube assegura, de forma direta, uma vaga na Copa do Brasil 2026. Importante destacar que, devido à sua terceira colocação no Campeonato Alagoano deste ano, o CSA não precisará passar pela seletiva caso conquiste o bi da Copa Alagoas.

Outros Detalhes

Na outra semifinal, o Penedense empatou em 1 a 1 com o Coruripe, e o jogo de volta também será realizado no domingo, às 16h, no Alfredo Leahy, em Penedo. Quem passar de cada chave disputará a grande final da competição, em busca do título estadual e da vaga na Copa do Brasil.

O CSA entra em campo com um único objetivo: garantir o bicampeonato da Copa Alagoas e confirmar sua vaga em competições nacionais.