Anápolis x Vila Nova, ASSISTIR COM IMAGENS Campeonato Goiano, HOJE (23/03), GOIANÃO 2025, PALPITES

O jogo entre Anápolis x Vila Nova e acontece HOJE (23) às 17 hs. O mandante da partida é o Anápolis busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Goiano de 2025.

Anápolis e Vila Nova se enfrentam neste domingo (23) pelo primeiro jogo da final do Campeonato Goiano 2025. A partida acontece no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, a partir das 17h (horário de Brasília).

Onde Assistir

O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Brasil (canal aberto) e pela TV Anhanguera (afiliada da Globo em Goiás). Além disso, os torcedores poderão acompanhar online pelo Globoplay e pelo canal da Federação Goiana de Futebol no YouTube.

Campanhas Até a Final

O Anápolis chega embalado após uma campanha sólida, com uma defesa bem postada e bons resultados como mandante. A equipe busca um título inédito para coroar seu desempenho no torneio.

Já o Vila Nova, tradicional no futebol goiano, aposta na experiência do elenco e na força ofensiva para levar vantagem na primeira partida. O time busca mais um título estadual para sua galeria e quer levar uma vantagem para o jogo da volta.

Confronto Histórico

Este será o terceiro embate decisivo entre as equipes nos últimos 60 anos, aumentando a importância desse duelo no cenário goiano.

Expectativas Para o Jogo

Com duas equipes em grande fase, a expectativa é de um jogo equilibrado, com muita disputa no meio de campo e estratégias bem definidas. O Anápolis tentará fazer valer o mando de campo, enquanto o Vila Nova busca um resultado positivo para decidir em casa.

A partida de volta acontece no próximo domingo (30), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, onde será definido o campeão goiano de 2025.